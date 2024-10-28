Убывающая Луна 18-31 октября 2024 года: что стоит сделать

Период убывающей Луны также способствует переосмыслению личных целей и очищению пространства для новых возможностей, которые появятся в следующем лунном цикле.

Период убывания Луны, который продлится с 18 по 31 октября 2024 года, в эзотерике имеет особое значение как время для завершения, очистки и освобождения от всего ненужного. Это фаза, способствующая внутреннему очищению, избавлению от старых эмоций, незавершенных дел и токсических связей.

Ниже приведены основные рекомендации, которые можно сделать в этот период:

Очистка и освобождение: убывающая Луна способствует очистке как физической, так и энергетической. Сделайте генеральную уборку дома, избавьтесь от лишних вещей, старых документов и одежды. Это время для внутренней и внешней очистки. Отказ от вредных привычек: в фазу убывающей Луны легче отказаться от мешающих или вредящих здоровью привычек, таких как курение, нездоровое питание или негативные эмоциональные реакции. Это период для увольнения и начала оздоровления. Завершение дел: если есть незавершенные дела, проекты или отношения, сейчас прекрасное время для их завершения. Фаза убывающей Луны облегчает процесс завершения, а также помогает расставить точки над "i" в ситуациях, требующих завершения. Работа над собой: медитация, самоанализ и работа над внутренними конфликтами будут иметь особенно сильный эффект. В настоящее время следует уделить внимание своему эмоциональному здоровью, очищая мысли и отпуская старые обиды или эмоциональные травмы. Практики очищения энергии: эзотерики советуют использовать этот период для очищения энергетического пространства. Можно провести обряд с использованием полыни или шалфея для очищения дома от негатива. Также поможет практика с солевыми ваннами или окуривание помещений травами. Освобождение от негатива: убывающая Луна подходит для отпуска всего негативного. Это могут быть старые оскорбления, страхи или ненужные эмоциональные связи. Важно сфокусироваться на том, что больше не служит благополучию и здоровью. Завершение отношений: если есть отношения или связи, ставшие обузой, в этот период будет легче отпустить их, освободиться от их влияния и обрести внутреннее спокойствие.

Период убывающей Луны – это лучшее время, чтобы проститься с прошлым и подготовить почву для новых начинаний, которые можно будет планировать на новую Луну в ноябре.

Помните, что это общие рекомендации, а каждый человек может иметь свои ритуалы или практики.

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