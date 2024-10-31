Убывающая Луна 18-31 октября 2024 года: психологических манифестаций

Убывающая Луна с 18 по 31 октября 2024 года — это время для интроспекции и самопознания, когда особенно важно обратить внимание на внутреннее состояние и эмоции.

Убывающая Луна — это время, когда энергия Луны уменьшается, что символизирует отпуск, завершение и очистку. В период с 18 по 31 октября 2024 г. этот этап можно использовать для психологических манифестаций, которые помогут вам отпустить то, что больше не служит вашему благу, и подготовиться к новым начинаниям.

Вот несколько идей для манифестаций во время убывающей Луны:

Отпускание старых обид и негативных эмоций: Создайте список образов или ситуаций, которые вы хотите отпустить. Во время медитации или ритуала представьте, как эти эмоции покидают вас и уменьшаются, как угасающий свет. Очистка: Используйте это время для очищения своего пространства – физического и эмоционального. Выбросьте ненужные вещи, проведите генеральную уборку или организуйте пространство, чтобы почувствовать легкость. Рассмотрение собственных потребностей: Запишите свои подлинные желания и потребности. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя лучше? Это может быть отдых, помощь или измененный образ жизни. Восстановление энергии: Работайте над своей энергетикой. Займитесь медитацией или дыхательными практиками, чтобы снять напряжение и наполниться новыми силами. Отпустите старые привычки: Определите привычки, мешающие вам достигать цели, и начните работать над их изменением. Это может быть связано с питанием, образом жизни или взаимоотношениями. Планирование новых начинаний: Хотя нисходящая Луна обычно не является временем для начинаний, это отличный момент для планирования и подготовки к новым целям на растущую Луну. Определите свои цели и создайте план действий. Рефлексия: Сделайте самоанализ: что удалось добиться за последний месяц? Что можно улучшить? Используйте этот период для осознания и изучения внутреннего мира.

Используя эти психологические манифестации, вы сможете эффективно справиться с эмоциями, сосредоточиться на очищении и подготовить себя к новым начинаниям в последующие циклы.

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