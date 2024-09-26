Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что категорически запрещено

Во время убывающей Луны энергии направлены на уменьшение, поэтому важно избегать чрезмерной активности и не рисковать в делах, требующих длительного развития.

Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года имеет свои особенности, в частности, относительно того, что не стоит делать с точки зрения эзотерики:

Не начинать новых проектов или дел: в настоящее время энергетический поток уменьшается, поэтому новые начинания могут не иметь сил для реализации. Это может привести к быстрому угасанию энтузиазма или неуспеваемости проекта. Не проводить ритуалов для привлечения: убывающая Луна не способствует вовлечению чего-то нового в жизнь, особенно в вопросах любви, финансов или карьеры. Вместо этого ритуалы следует направлять на освобождение и очищение. Избегать чрезмерных затрат: в этот период следует воздержаться от крупных покупок или финансовых инвестиций, поскольку энергетический спад может привести к неудачным или неэффективным затратам. Не проводить важных переговоров или подписания соглашений: какие-либо серьезные решения, требующие устойчивой энергии и поддержки, лучше отложить до периода после новолуния.

Это время лучше использовать для завершения и очищения, чтобы не потерять силы и энергию, которые понадобятся для будущих дел.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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