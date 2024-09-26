Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что нужно делать

В настоящее время полезно обратить внимание на осознание своих теневых аспектов и работать над гармонизацией внутреннего мира.
Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года в эзотерике ассоциируется с завершением процессов, очищением и освобождением от ненужного. Вот несколько рекомендаций относительно того, что следует делать в этот период:
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Очистка и увольнение
- Это идеальное время для избавления от старых вещей, эмоционального балласта или отрицательных привычек.
- Можно провести ритуалы очищения пространства, например, с помощью шалфея или другой ароматической травы.
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Внутренняя работа
- Нисходящая Луна способствует самоанализу и глубоким медитациям. Отпускание старых обид, страхов и отрицательных эмоций является важной практикой в этот период.
- Эффективны медитации на прощение и отпущение того, что больше не служит для личного развития.
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Завершение незавершенных дел
- Следует закончить проекты или откладываемую работу. Это позволит войти в новый лунный цикл с чистым началом.
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Защита и охрана
- Нисходящая Луна идеально подходит для создания защитных амулетов или проведения ритуалов в защиту. Можно использовать рунические формулы или создавать волшебные талисманы.
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Оздоровление
- Хорошо подходит для очищающих диет, практик детоксикации или физических упражнений, направленных на восстановление тела и ума.
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Заложение намерений на будущее
- Хотя это не лучшее время для начала новых дел, можно планировать будущее, формулировать цели, которые можно будет реализовать на новом месяце.
Период нисходящей Луны подходит для внутренней трансформации и подготовки к новому началу с приходом новолуния.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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