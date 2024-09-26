Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что нужно делать

В настоящее время полезно обратить внимание на осознание своих теневых аспектов и работать над гармонизацией внутреннего мира.

Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года в эзотерике ассоциируется с завершением процессов, очищением и освобождением от ненужного. Вот несколько рекомендаций относительно того, что следует делать в этот период:

Очистка и увольнение Это идеальное время для избавления от старых вещей, эмоционального балласта или отрицательных привычек.

Можно провести ритуалы очищения пространства, например, с помощью шалфея или другой ароматической травы. Внутренняя работа Нисходящая Луна способствует самоанализу и глубоким медитациям. Отпускание старых обид, страхов и отрицательных эмоций является важной практикой в этот период.

Эффективны медитации на прощение и отпущение того, что больше не служит для личного развития. Завершение незавершенных дел Следует закончить проекты или откладываемую работу. Это позволит войти в новый лунный цикл с чистым началом. Защита и охрана Нисходящая Луна идеально подходит для создания защитных амулетов или проведения ритуалов в защиту. Можно использовать рунические формулы или создавать волшебные талисманы. Оздоровление Хорошо подходит для очищающих диет, практик детоксикации или физических упражнений, направленных на восстановление тела и ума. Заложение намерений на будущее Хотя это не лучшее время для начала новых дел, можно планировать будущее, формулировать цели, которые можно будет реализовать на новом месяце.

Период нисходящей Луны подходит для внутренней трансформации и подготовки к новому началу с приходом новолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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