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Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что нужно делать

Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что нужно делать

Нисходящая Луна также поддерживает практику отпущения старых обязательств, что дает простор для новых возможностей в будущем цикле. / Фото: ТСН.ua

В настоящее время полезно обратить внимание на осознание своих теневых аспектов и работать над гармонизацией внутреннего мира.

Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года в эзотерике ассоциируется с завершением процессов, очищением и освобождением от ненужного. Вот несколько рекомендаций относительно того, что следует делать в этот период:

  1. Очистка и увольнение

    • Это идеальное время для избавления от старых вещей, эмоционального балласта или отрицательных привычек.
    • Можно провести ритуалы очищения пространства, например, с помощью шалфея или другой ароматической травы.

  2. Внутренняя работа

    • Нисходящая Луна способствует самоанализу и глубоким медитациям. Отпускание старых обид, страхов и отрицательных эмоций является важной практикой в этот период.
    • Эффективны медитации на прощение и отпущение того, что больше не служит для личного развития.

  3. Завершение незавершенных дел

    • Следует закончить проекты или откладываемую работу. Это позволит войти в новый лунный цикл с чистым началом.

  4. Защита и охрана

    • Нисходящая Луна идеально подходит для создания защитных амулетов или проведения ритуалов в защиту. Можно использовать рунические формулы или создавать волшебные талисманы.

  5. Оздоровление

    • Хорошо подходит для очищающих диет, практик детоксикации или физических упражнений, направленных на восстановление тела и ума.

  6. Заложение намерений на будущее

    • Хотя это не лучшее время для начала новых дел, можно планировать будущее, формулировать цели, которые можно будет реализовать на новом месяце.

Период нисходящей Луны подходит для внутренней трансформации и подготовки к новому началу с приходом новолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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