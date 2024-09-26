Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Убывающая Луна символизирует завершение и подготовку к новому этапу, поэтому этот период способствует внутренней очистке и освобождению от старых энергий.

Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года имеет свое значение с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики.

С точки зрения астрологии:

В настоящее время энергетические потоки направлены на завершение, итоги и очищение. Нисходящая Луна символизирует подготовку к новому циклу, поэтому это прекрасный момент для анализа достижений, завершения дел, освобождения от лишнего как в физическом, так и в эмоциональном плане. Во многих знаках нисходящая Луна может подчеркивать потребность во внутренней работе, переоценке жизненных приоритетов и отпущении того, что больше не служит.

С точки зрения астрономии:

Убывающая Луна — это фаза, когда Луна постепенно уменьшается после полнолуния и достигает новолуния. В это время Луна теряет свое освещение, и мы видим ее все меньшей частью. Это естественный процесс, который происходит ежемесячно и отражает изменение Луны в зависимости от его положения относительно Солнца и Земли.

С точки зрения эзотерики:

Эзотерически убывающая Луна считается периодом очищения, прощания с прошлым и подготовки к новому началу. Это время для внутренней очистки, медитаций на отпущение, работы с эмоциональными блоками и негативными ситуациями. Особенно эффективно в этот период заниматься духовными практиками, помогающими освободить место для новых энергий и возможностей в жизни после новолуния.

Этот период направлен на восстановление внутреннего баланса и подготовку нового цикла развития.

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