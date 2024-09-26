Убывающая Луна 19 сентября — 1 октября 2024 года: самые популярные предрассудки и приметы

Убывающая Луна считается временем, когда природа и энергии склоняются к завершению циклов, поэтому особенно важно избегать лишней спешки или начала новых проектов.

Период убывающей Луны с 19 сентября по 1 октября 2024 года имеет свои эзотерические особенности, влияющие на общий энергетический фон. В настоящее время энергия уменьшается, что способствует завершению дел, очищению, освобождению от ненужного и подготовке к новому циклу. Обычно этот период ассоциируется с внутренней работой и медитациями, направленными на гармонизацию и прощение.

Самые популярные предрассудки и приметы этого периода:

Не стригите волосы: считается, что во время нисходящей Луны волосы после стрижки отрастают медленнее, поэтому для укрепления шевелюры это время считается не самым лучшим. Не ссужайте деньги: предрассудки говорят, что деньги, ссуженные в этот период, могут больше не вернуться, или могут повлечь за собой финансовые потери. Избегайте заключения важных сделок: приметы указывают, что договоренности, заключенные на нисходящую Луну, могут иметь кратковременное действие или привести к нежелательным последствиям. Не сажайте растения: считается, что растения, посаженные во время нисходящей Луны, будут иметь слабый рост и плохой урожай.

Эти предрассудки носят символический характер и связаны с общим энергетическим спадом, когда новые начинания не получают достаточной поддержки для развития.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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