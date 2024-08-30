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Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024: 10 эзотерических афирмаций

Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024: 10 эзотерических афирмаций

В конце концов, этот период подготавливает нас к обновлению и новым возможностям, которые придут вместе со следующим лунным циклом. / Фото: ТСН.ua

Это момент, когда мы можем сосредоточиться на самоанализе и очищении, чтобы открыть место для новых начинаний.

Период убывающей Луны – это время завершения и подведения итогов, когда Луна замедляет свой свет, и мы имеем возможность сосредоточиться на очищении и восстановлении. Это период, когда энергии способствуют решению старых связей и отпусканию всего, что уже не служит нашему благу. Важно использовать это время для внутренней рефлексии и подготовки к новому циклу. Нисходящая Луна предлагает нам возможность завершить незавершенные дела и освободиться от старых ограничений.

Нисходящая Луна – это время для завершения дел, очищения и подготовки к новым начинаниям. Вот 10 эзотерических аффирмаций, которые могут быть полезны во время этого периода:

  1. "Я отпускаю все, что больше не служит моему высшему благу."

  2. "Я очищаю свое сердце и разум от старых обид и страхов."

  3. "Я признаю свою силу и способность трансформировать свою жизнь."

  4. "Я принимаю завершение как часть моего личного роста и развития."

  5. "Я благодарен за все уроки, которые я получил и готов к новому началу."

  6. "Я позволяю себе отдохнуть и восстановиться, чтобы быть готовым к новым возможностям."

  7. "Я освобождаю свою жизнь от всего, что создает препятствия на моем пути."

  8. "Я принимаю процесс очищения как путь к внутренней гармонии и покою."

  9. "Я сосредотачиваюсь на положительных изменениях и готовлю себя к новым возможностям."

  10. "Я доверяю вселенной и открыт(а) для получения новых возможностей и путей."

Эти аффирмации могут помочь вам сосредоточиться на очистке и подготовке к новым начинаниям во время нисходящей Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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