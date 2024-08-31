Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024: 10 психологических манифестаций

Период убывающей Луны с 20 августа по 2 сентября 2024 года оказывает особое влияние на наше психологическое состояние, способствуя внутренней очистке и самоанализу. вот десять психологических манифестаций, которые могут состояться в это время:

Очистка от старых травм: во время убывающей Луны вы можете почувствовать потребность переосмыслить и освободиться от старых травм и эмоциональных болей, влияющих на вашу нынешнюю жизнь.

Повышенная чувствительность: может увеличиться чувствительность к стрессовым ситуациям и прошлым переживаниям, что побуждает к саморефлексии и внутренней очистке.

Уменьшение стресса: процессы очистки и отпускания старых паттернов могут уменьшить уровень стресса и напряжения, помогая вам чувствовать себя более спокойно и сбалансированно.

Переосмысление целей: во время этого периода может возникнуть необходимость пересмотреть свои цели и приоритеты, что позволит вам лучше определить свои истинные желания и намерения.

Восстановление внутренней гармонии: вы можете ощутить потребность в гармонизации своих внутренних состояний, что поможет вам восстановить баланс и обрести покой в среде внешних изменений.

Освобождение от ограничивающих убеждений: может появиться возможность освободиться от старых, ограничивающих убеждений и обрести новый взгляд на себя и мир вокруг.

Углубление самоосознания: период нисходящей Луны часто сопровождается более глубоким самоанализом и осознанием собственных эмоций и мотиваций.

Тренировки терпения: возможно, вам придется научиться терпеливо относиться к процессам завершения и изменениям, что позволяет расти и развиваться.

Потребность в покое и уединении: вы можете почувствовать потребность во времени для себя, уединении и обновлении, чтобы лучше понять свои внутренние процессы и восстановить силы.