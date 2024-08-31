Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024: 10 психологических манифестаций

Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024: 10 психологических манифестаций

Это время, когда мы можем лучше осознать настоящие потребности и подготовиться к новым начинаниям, которые принесет следующий лунный цикл. / Фото: ТСН.ua

Период убывающей Луны стимулирует глубокий самоанализ и очищение, что позволяет нам обнаружить и отпустить старые эмоциональные грузы.

Период убывающей Луны с 20 августа по 2 сентября 2024 года оказывает особое влияние на наше психологическое состояние, способствуя внутренней очистке и самоанализу. вот десять психологических манифестаций, которые могут состояться в это время:

  1. Очистка от старых травм: во время убывающей Луны вы можете почувствовать потребность переосмыслить и освободиться от старых травм и эмоциональных болей, влияющих на вашу нынешнюю жизнь.

  2. Повышенная чувствительность: может увеличиться чувствительность к стрессовым ситуациям и прошлым переживаниям, что побуждает к саморефлексии и внутренней очистке.

  3. Уменьшение стресса: процессы очистки и отпускания старых паттернов могут уменьшить уровень стресса и напряжения, помогая вам чувствовать себя более спокойно и сбалансированно.

  4. Переосмысление целей: во время этого периода может возникнуть необходимость пересмотреть свои цели и приоритеты, что позволит вам лучше определить свои истинные желания и намерения.

  5. Восстановление внутренней гармонии: вы можете ощутить потребность в гармонизации своих внутренних состояний, что поможет вам восстановить баланс и обрести покой в среде внешних изменений.

  6. Освобождение от ограничивающих убеждений: может появиться возможность освободиться от старых, ограничивающих убеждений и обрести новый взгляд на себя и мир вокруг.

  7. Углубление самоосознания: период нисходящей Луны часто сопровождается более глубоким самоанализом и осознанием собственных эмоций и мотиваций.

  8. Тренировки терпения: возможно, вам придется научиться терпеливо относиться к процессам завершения и изменениям, что позволяет расти и развиваться.

  9. Потребность в покое и уединении: вы можете почувствовать потребность во времени для себя, уединении и обновлении, чтобы лучше понять свои внутренние процессы и восстановить силы.

  10. Укрепление духовных практик: это хорошее время для развития и углубления своих духовных практик, таких как медитация или йога, что помогает в восстановлении внутреннего покоя и росте.

Эти манифестации помогут вам использовать нисходящую Луну для важных внутренних изменений и подготовки к новому циклу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация