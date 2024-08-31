Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: что категорически не стоит делать

В период убывающей Луны лучше сосредоточиться на внутренней работе и обдумывании прошлых решений, избегая больших жизненных изменений.

Период убывающей Луны, с 20 августа по 2 сентября 2024 года, является временем, когда энергия постепенно уменьшается. Он символизирует подготовку к окончанию цикла, поэтому многие вещи лучше отложить до новой Луны, чтобы избежать возможных трудностей и проблем. Этот период больше способствует завершению старых дел и внутренней работе, чем активным внешним действиям. Вот несколько действий, которые следует избегать:

Начало новых проектов: не рекомендуется начинать новые дела, поскольку нисходящая фаза Луны не способствует активным начинаниям. Ваша энергия и ресурсы могут оказаться недостаточными для обеспечения успешного старта. Подписание важных соглашений: заключение контрактов или подписание документов в этот период может привести к непредвиденным обстоятельствам или неблагоприятным условиям. Лучше отложить такие действия до времени после новолуния, когда энергия способствует новым начинаниям. Большие финансовые операции: важно избегать рискованных инвестиций и крупных покупок, поскольку нисходящая Луна может негативно повлиять на ваши финансовые планы. Во время этой фазы лучше погашать долги или анализировать расходы, но не делать серьезных финансовых решений. Начало новых отношений или браков: создание новых романтических или партнерских отношений в этот период может быть затруднено, поскольку энергия не поддерживает стабильность и развитие. Браки и другие важные отношения, начатые в нисходящую Луну, могут потребовать больше усилий для успешного развития. Большая физическая активность: хотя умеренная физическая активность полезна всегда, чрезмерные нагрузки или спортивные достижения могут истощать организм больше, чем в период восходящей Луны. Это может привести к переутомлению или травмам. Рискованные медицинские процедуры: операции и другие серьезные медицинские вмешательства лучше проводить в другое время, поскольку в период нисходящей Луны организм может медленнее восстанавливаться. Планирование путешествий: большие путешествия и экспедиции, особенно требующие много энергии и организационных ресурсов, лучше отложить, поскольку они могут не пойти по плану или требовать больше усилий, чем ожидалось.

Этот период лучше использовать для саморефлексии, очищения, отпуска прошлого и подготовки к новому циклу после новолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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