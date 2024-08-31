Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: что категорически не стоит делать

В период убывающей Луны лучше сосредоточиться на внутренней работе и обдумывании прошлых решений, избегая больших жизненных изменений.
Период убывающей Луны, с 20 августа по 2 сентября 2024 года, является временем, когда энергия постепенно уменьшается. Он символизирует подготовку к окончанию цикла, поэтому многие вещи лучше отложить до новой Луны, чтобы избежать возможных трудностей и проблем. Этот период больше способствует завершению старых дел и внутренней работе, чем активным внешним действиям. Вот несколько действий, которые следует избегать:
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Начало новых проектов: не рекомендуется начинать новые дела, поскольку нисходящая фаза Луны не способствует активным начинаниям. Ваша энергия и ресурсы могут оказаться недостаточными для обеспечения успешного старта.
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Подписание важных соглашений: заключение контрактов или подписание документов в этот период может привести к непредвиденным обстоятельствам или неблагоприятным условиям. Лучше отложить такие действия до времени после новолуния, когда энергия способствует новым начинаниям.
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Большие финансовые операции: важно избегать рискованных инвестиций и крупных покупок, поскольку нисходящая Луна может негативно повлиять на ваши финансовые планы. Во время этой фазы лучше погашать долги или анализировать расходы, но не делать серьезных финансовых решений.
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Начало новых отношений или браков: создание новых романтических или партнерских отношений в этот период может быть затруднено, поскольку энергия не поддерживает стабильность и развитие. Браки и другие важные отношения, начатые в нисходящую Луну, могут потребовать больше усилий для успешного развития.
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Большая физическая активность: хотя умеренная физическая активность полезна всегда, чрезмерные нагрузки или спортивные достижения могут истощать организм больше, чем в период восходящей Луны. Это может привести к переутомлению или травмам.
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Рискованные медицинские процедуры: операции и другие серьезные медицинские вмешательства лучше проводить в другое время, поскольку в период нисходящей Луны организм может медленнее восстанавливаться.
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Планирование путешествий: большие путешествия и экспедиции, особенно требующие много энергии и организационных ресурсов, лучше отложить, поскольку они могут не пойти по плану или требовать больше усилий, чем ожидалось.
Этот период лучше использовать для саморефлексии, очищения, отпуска прошлого и подготовки к новому циклу после новолуния.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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