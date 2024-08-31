Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Народные приметы и предрассудки во время нисходящей Луны акцентируют внимание на важности освобождения от старой и ненужной, как в физическом, так и в духовном плане.

В период убывающей Луны существует много народных примет и предрассудков, связанных с этой фазой. Согласно традиционным верованиям, это время благоприятно для определенных действий и одновременно содержит оговорки относительно других. Вот несколько популярных примет и предрассудков:

Очистка и освобождение: люди верят, что во время нисходящей Луны лучше избавляться от ненужных вещей, делать уборку и очистку дома. Считается, что все, что будет выброшено или убрано в это время, больше не вернется и не нанесет вреда. Стрижка волос: считается, что во время нисходящей Луны лучше не стричь волосы, поскольку они будут расти медленнее. Однако для тех, кто хочет замедлить рост волос или укрепить их, этот период считается благоприятным для стрижек. Финансовые действия: предрассудки свидетельствуют, что не стоит занимать деньги или брать взаймы в этот период, поскольку это может привести к финансовым трудностям или задержкам в возврате долгов. Магические ритуалы: в этот период часто проводят ритуалы освобождения от отрицательной энергии, вредных привычек и токсических отношений. Суеверия говорят, что ритуалы очищения в настоящее время имеют повышенную эффективность. Здоровье: считается, что во время нисходящей Луны хорошо заниматься лечением хронических заболеваний или начинать программы детоксикации, поскольку организм легче отдает то, что не нужно. Завершение дел: приметы подсказывают, что этот период благоприятен для завершения любых дел, закрытия старых обязательств и проектов, поскольку это помогает подготовиться к новому циклу.

Эти приметы отражают идею о том, что нисходящая Луна символизирует замедление и разумную подготовку к новому этапу жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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