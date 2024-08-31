Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: три медитации для уничтожения прошлого

Убывающая Луна является идеальным временем для внутренней работы и саморефлексии, когда мы можем пересмотреть свое прошлое и освободиться от старых эмоциональных грузов.

В период убывающей Луны с 20 августа по 2 сентября 2024 года медитации могут являться мощным инструментом для очищения от прошлого и освобождения от негативных энергий. Вот три медитации, которые помогут вам избавиться от старых ограничений и подготовиться к новому этапу жизни:

Медитация на прощение: Как проводить: сядьте в удобную позу и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Представьте перед собой человека или ситуацию, с которой у вас остались обиды или недоразумения. Испытайте все эмоции, которые вызывает эта ситуация, и старайтесь отпустить их, произнося слова прощения или используя визуализацию, где вы и это лицо обнимаетесь или вместе покидаете тьму. Оставьте отрицательные эмоции позади и ощутите легкость и свободу. Медитация на очистку энергетического поля: Как проводить: лягте или сядьте в удобном месте и закройте глаза. Представьте, что вы находитесь под водопадом света или спускающейся с неба энергии. Ощутите, как эта световая энергия очищает ваше тело и энергетическое поле от всех отрицательных энергий и токсинов. Представляйте, как из вашего тела получаются темные и тяжелые энергии, а свет заполняет вас, восстанавливая и очищая ваше внутреннее пространство. Медитация на освобождение от старых паттернов Как проводить: сядьте с прямой спиной и закройте глаза. Сконцентрируйтесь на дыхании и представьте, что каждый вдох приносит новую, положительную энергию, а каждый выдох уносит старые, ограничивающие мысли и паттерны. Визуализируйте, как вы испускаете эти старые паттерны в виде черного дыма или обломков, которые рассеиваются в воздухе и исчезают. Оставьте свое поле чистым и готовым к новому, что принесет следующий лунный цикл.

Эти медитации помогут вам очистить свою энергетику, освободиться от прошлого и подготовиться к новым возможностям и положительным изменениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.