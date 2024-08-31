Убывающая Луна 20 августа — 2 сентября 2024 года: три обряда, чтобы избавиться от злого

Убывающая Луна – это время, когда особое внимание следует уделить освобождению от накопившихся старых ограничений и негативных энергий.

В период убывающей Луны с 20 августа по 2 сентября 2024 г. особенно благоприятно заниматься обрядом очищения и освобождения от негативных энергий. Вот три эффективных обряда, которые помогут избавиться от зла и очистить свою жизнь:

Очистка пространства с использованием окуривания: Что нужно : смола ладана, или фимиам или розмарин.

: смола ладана, или фимиам или розмарин. Как проводить: зажгите смолу или фимиам и дайте дыму распространиться по всем комнатам вашего дома. пройдитесь по каждому уголку, концентрируясь на отрицательных зонах или местах, где вы чувствуете задержку энергии. Следите за тем, чтобы дым попадал во все уголки, а окна и двери были открыты для того, чтобы отрицательная энергия могла выйти из дома. Ритуал по очистке водой и солью: Что нужно : чистая вода, морская соль или соль для очищения, миска.

: чистая вода, морская соль или соль для очищения, миска. Как проводить: наполните миску водой и добавьте в нее немного морской соли или очищающей соли. Затем окуните в эту воду руки или просто держите миску перед собой, представляя, как отрицательная энергия и беда растворяются в воде. Можно использовать воду с солью для омовения частей тела или для очистки пространства путем распыления. Обряды прощения и отпуска Что нужно : листы бумаги, ручка, свеча.

: листы бумаги, ручка, свеча. Как проводить: напишите на листках бумаги все отрицательные эмоции, образы и переживания, которые вы хотите отпустить. Зажгите свечу и, поочередно сжигая каждый лист, представляйте, как эти отрицательные энергии исчезают и отходят от вас. Совершите обряд, поблагодарив вселенную за возможность освободиться от всего, что вам больше не служит.

Эти таинства помогут вам очистить свою жизнь от негативных влияний и подготовиться к новым положительным изменениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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