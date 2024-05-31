Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: что не стоит делать в это время

Во время периода убывающей Луны есть определенные запреты.
В периодубывающей Луны, которая продлится с 24 мая по 5 июня 2024 года, с эзотерической точки зрения есть определенные действия, которые лучше избегать. Вот что не рекомендуется делать во время нисходящей Луны:
- Не начинать новые проекты: энергия нисходящей Луны не способствует началу новых проектов, поэтому лучше отложить все важные начинания на позже.
- Не открывать новые предприятия или бизнесы: это не самое лучшее время для начала новых бизнес-инициатив или начала важных дел.
- Не подписывать важные договоры: избегать подписания важных договоров или заключения сделок, поскольку результаты могут быть неустойчивыми или непредсказуемыми.
- Не делать больших финансовых вложений: не рекомендуется инвестировать большие суммы денег или совершать значительные финансовые операции.
- Не проводить серьезные изменения: избегать серьезных изменений в жизни, таких как переезды, изменение работы или жизненные обстоятельства.
- Не вступать в новые отношения: это не самое лучшее время для начала новых романтических отношений или дружеских связей.
- Не делать хирургические операции: избегать плановых хирургических вмешательств, если это возможно, поскольку процесс заживления может быть более медленным.
- Не начинать новые курсы лечения: отложить начало новых курсов лечения или прием новых медикаментов к растущей Луне.
- Не рисковать: избегать рисковых мер или экстремальных видов деятельности, поскольку снижение энергии может привести к непредвиденным ситуациям.
- Не участвовать в конфликтах: избегать конфликтов и споров, поскольку энергии могут быть нестабильны, и это может усугубить ситуацию.
- Не планировать свадьбу или помолвку: лучше отложить такие важные события на период растущей Луны.
- Не переезжать в новый дом: переезд может быть менее удачным во время нисходящей Луны.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать возможных трудностей и использовать энергию нисходящей Луны во благо.
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