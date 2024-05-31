Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: что не стоит делать в это время

В периодубывающей Луны, которая продлится с 24 мая по 5 июня 2024 года, с эзотерической точки зрения есть определенные действия, которые лучше избегать. Вот что не рекомендуется делать во время нисходящей Луны:

Не начинать новые проекты : энергия нисходящей Луны не способствует началу новых проектов, поэтому лучше отложить все важные начинания на позже.

: энергия нисходящей Луны не способствует началу новых проектов, поэтому лучше отложить все важные начинания на позже. Не открывать новые предприятия или бизнесы : это не самое лучшее время для начала новых бизнес-инициатив или начала важных дел.

: это не самое лучшее время для начала новых бизнес-инициатив или начала важных дел. Не подписывать важные договоры : избегать подписания важных договоров или заключения сделок, поскольку результаты могут быть неустойчивыми или непредсказуемыми.

: избегать подписания важных договоров или заключения сделок, поскольку результаты могут быть неустойчивыми или непредсказуемыми. Не делать больших финансовых вложений : не рекомендуется инвестировать большие суммы денег или совершать значительные финансовые операции.

: не рекомендуется инвестировать большие суммы денег или совершать значительные финансовые операции. Не проводить серьезные изменения : избегать серьезных изменений в жизни, таких как переезды, изменение работы или жизненные обстоятельства.

: избегать серьезных изменений в жизни, таких как переезды, изменение работы или жизненные обстоятельства. Не вступать в новые отношения : это не самое лучшее время для начала новых романтических отношений или дружеских связей.

: это не самое лучшее время для начала новых романтических отношений или дружеских связей. Не делать хирургические операции : избегать плановых хирургических вмешательств, если это возможно, поскольку процесс заживления может быть более медленным.

: избегать плановых хирургических вмешательств, если это возможно, поскольку процесс заживления может быть более медленным. Не начинать новые курсы лечения: отложить начало новых курсов лечения или прием новых медикаментов к растущей Луне.

Не рисковать : избегать рисковых мер или экстремальных видов деятельности, поскольку снижение энергии может привести к непредвиденным ситуациям.

: избегать рисковых мер или экстремальных видов деятельности, поскольку снижение энергии может привести к непредвиденным ситуациям. Не участвовать в конфликтах : избегать конфликтов и споров, поскольку энергии могут быть нестабильны, и это может усугубить ситуацию.

: избегать конфликтов и споров, поскольку энергии могут быть нестабильны, и это может усугубить ситуацию. Не планировать свадьбу или помолвку : лучше отложить такие важные события на период растущей Луны.

: лучше отложить такие важные события на период растущей Луны. Не переезжать в новый дом: переезд может быть менее удачным во время нисходящей Луны.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать возможных трудностей и использовать энергию нисходящей Луны во благо.

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