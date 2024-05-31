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Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: самые популярные приметы и предрассудки

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: самые популярные приметы и предрассудки

Период Луны тесно связан с предрассудками и приметами / Фото: ТСН.ua

Период Убывающей Луны ассоциируется с рядом примет и предрассудков.

Период убывающей Луны сопровождается многими приметами и предрассудками, которые передавались из поколения в поколение в разных культурах.

Вот некоторые из самых популярных:

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: приметы

  • Считается, что убывающая Луна является идеальным временем для завершения старых дел и проектов. Если закончить начатое во время нисходящей Луны, то результат будет стабильным и длительным.
  • Уборка дома во время убывающая Луны помогает избавиться от негативной энергии и привлечь положительную. Считается, что пыль, мусор и ненужные вещи несут негатив, который во время убывающей Луны легче устранить.
  • Считается, что это идеальное время для борьбы с вредными привычками, такими как курение, чрезмерное употребление алкоголя или переедание. Ритуалы и действия, направленные на избавление от зависимостей, будут более эффективными.

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024: предрассудки

  • Есть предрассудок, что начало новых проектов или важных дел во время убывающей Луны может привести к неудаче или проблемам. Лучше отложить старт новых начинаний на период растущей Луны.

  • Суеверия говорят, что плановые хирургические операции во время убывающей Луны могут заживать дольше и сопровождаться осложнениями. Поэтому их советуют проводить в другое время, если это возможно.

  • Считается, что посадка растений во время убывающей Луны может привести к слабому росту или низкому урожаю. Лучше сажать растения во время восходящей Луны.

  • Есть предрассудок, что подписание важных договоров или документов во время убывающей Луны может привести к юридическим проблемам или невыгодным условиям.

Другие популярные приметы

  • Считается, что стрижка волос во время убывающей Луны замедляет его рост, поэтому если хотите, чтобы волосы росли быстрее, лучше делать это во время растущей Луны.
  • Есть примета, что большие финансовые вложения или покупки во время нисходящей Луны могут быть менее успешными. Многие избегают делать значительные покупки или инвестиции в этот период.
  • В этот период также часто проводят ритуалы и обряды для защиты от негативной энергии, считая, что нисходящая Луна помогает эффективнее устранить влияние злых сил.

Эти приметы и предрассудки отражают многовековой опыт и веру людей во влияние Луны на их жизнь. Хотя они могут варьироваться в зависимости от культурных традиций, основной мотив освобождения и завершения является общим для многих из них.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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