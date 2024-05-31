Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: три эзотерических ритуалов для освобождения

Период убывающей Луны благоприятен для ритуалов, направленных на освобождение от негатива, старых привычек, токсических эмоций и других нежелательных аспектов жизни. Вот три эффективных эзотерических ритуала для освобождения:

Убывающей Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с бумажными листами

Цель: Освобождение от негативных мыслей и эмоций

Что нужно:

Бумага

Ручка или карандаш

Свеча

Огнеупорная емкость

Ритуал:

Выберите спокойное место, где вас никто не побеспокоит. Зажгите свечу.

Напишите на бумаге все, от чего хотите освободиться. Это могут быть отрицательные мнения, обиды, страхи, старые привычки и т.д.

Сконцентрируйтесь на написанном, представьте, как эти негативные аспекты покидают вашу жизнь.

Осторожно сожгите бумагу над огнеупорной емкостью, представляя, как все отрицательные энергии исчезают с дымом.

Поблагодарите Вселенную за освобождение. Потушите свечу.

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: ритуал с водой

Цель: Очистка и освобождение от старой энергии

Что нужно:

Чаша с водой (желательно родниковая или очищенная)

Три щепотки соли

Несколько капель эфирного масла (например, лаванды или эвкалипта)

Ритуал:

Выберите спокойное место, заполните чашу водой, добавьте соль и эфирное масло.

Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь.

Опустите руки в воду, воображая, как отрицательная энергия переходит из вашего тела в воду.

После нескольких минут произнесите: "Я отпускаю все, что мне больше не служит. Пусть вода заберет все отрицательные энергии."

Вылейте воду на землю, воображая, как земля поглощает и трансформирует отрицательную энергию в положительную.

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с кристаллами

Цель: Освобождение от вредных привычек или токсических связей

Что нужно:

Черный турмалин или обсидиан

Белая свеча

Листок бумаги и ручка

Ритуал:

Выберите спокойное место, зажгите белую свечу.

Напишите на бумаге привычку или связь, от которой хотите освободиться.

Возьмите кристалл в руку, закройте глаза и представьте, как он впитывает все отрицательные энергии, связанные с этой привычкой или связью.

Посидите несколько минут в медитации, сосредотачиваясь на увольнении. Скажите: "Я освобождаюсь от (название привычки или связи). Пусть этот кристалл заберет все отрицательные энергии."

Потушите свечу, храните кристалл в безопасном месте или закопайте его в землю, символизируя освобождение.

Эти ритуалы помогут вам избавиться от негатива и подготовиться к новому циклу с чистой энергией.

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