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Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: три эзотерических ритуалов для освобождения

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: три эзотерических ритуалов для освобождения

Во время нисходящей Луны можно выполнить ряд ритуалов. / Фото: ТСН.ua

Во время убывающей Луны

Период убывающей Луны благоприятен для ритуалов, направленных на освобождение от негатива, старых привычек, токсических эмоций и других нежелательных аспектов жизни. Вот три эффективных эзотерических ритуала для освобождения:

Убывающей Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с бумажными листами

Цель: Освобождение от негативных мыслей и эмоций

Что нужно:

  • Бумага
  • Ручка или карандаш
  • Свеча
  • Огнеупорная емкость

Ритуал:

  • Выберите спокойное место, где вас никто не побеспокоит. Зажгите свечу.
  • Напишите на бумаге все, от чего хотите освободиться. Это могут быть отрицательные мнения, обиды, страхи, старые привычки и т.д.
  • Сконцентрируйтесь на написанном, представьте, как эти негативные аспекты покидают вашу жизнь.
  • Осторожно сожгите бумагу над огнеупорной емкостью, представляя, как все отрицательные энергии исчезают с дымом.
  • Поблагодарите Вселенную за освобождение. Потушите свечу.

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: ритуал с водой

Цель: Очистка и освобождение от старой энергии

Что нужно:

  • Чаша с водой (желательно родниковая или очищенная)
  • Три щепотки соли
  • Несколько капель эфирного масла (например, лаванды или эвкалипта)

Ритуал:

  • Выберите спокойное место, заполните чашу водой, добавьте соль и эфирное масло.
  • Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь.
  • Опустите руки в воду, воображая, как отрицательная энергия переходит из вашего тела в воду.
  • После нескольких минут произнесите: "Я отпускаю все, что мне больше не служит. Пусть вода заберет все отрицательные энергии."
  • Вылейте воду на землю, воображая, как земля поглощает и трансформирует отрицательную энергию в положительную.

Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с кристаллами

Цель: Освобождение от вредных привычек или токсических связей

Что нужно:

  • Черный турмалин или обсидиан
  • Белая свеча
  • Листок бумаги и ручка

Ритуал:

  • Выберите спокойное место, зажгите белую свечу.
  • Напишите на бумаге привычку или связь, от которой хотите освободиться.
  • Возьмите кристалл в руку, закройте глаза и представьте, как он впитывает все отрицательные энергии, связанные с этой привычкой или связью.
  • Посидите несколько минут в медитации, сосредотачиваясь на увольнении. Скажите: "Я освобождаюсь от (название привычки или связи). Пусть этот кристалл заберет все отрицательные энергии."
  • Потушите свечу, храните кристалл в безопасном месте или закопайте его в землю, символизируя освобождение.

Эти ритуалы помогут вам избавиться от негатива и подготовиться к новому циклу с чистой энергией.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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