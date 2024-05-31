Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: три эзотерических ритуалов для освобождения

Во время убывающей Луны
Период убывающей Луны благоприятен для ритуалов, направленных на освобождение от негатива, старых привычек, токсических эмоций и других нежелательных аспектов жизни. Вот три эффективных эзотерических ритуала для освобождения:
Убывающей Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с бумажными листами
Цель: Освобождение от негативных мыслей и эмоций
Что нужно:
- Бумага
- Ручка или карандаш
- Свеча
- Огнеупорная емкость
Ритуал:
- Выберите спокойное место, где вас никто не побеспокоит. Зажгите свечу.
- Напишите на бумаге все, от чего хотите освободиться. Это могут быть отрицательные мнения, обиды, страхи, старые привычки и т.д.
- Сконцентрируйтесь на написанном, представьте, как эти негативные аспекты покидают вашу жизнь.
- Осторожно сожгите бумагу над огнеупорной емкостью, представляя, как все отрицательные энергии исчезают с дымом.
- Поблагодарите Вселенную за освобождение. Потушите свечу.
Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024 года: ритуал с водой
Цель: Очистка и освобождение от старой энергии
Что нужно:
- Чаша с водой (желательно родниковая или очищенная)
- Три щепотки соли
- Несколько капель эфирного масла (например, лаванды или эвкалипта)
Ритуал:
- Выберите спокойное место, заполните чашу водой, добавьте соль и эфирное масло.
- Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь.
- Опустите руки в воду, воображая, как отрицательная энергия переходит из вашего тела в воду.
- После нескольких минут произнесите: "Я отпускаю все, что мне больше не служит. Пусть вода заберет все отрицательные энергии."
- Вылейте воду на землю, воображая, как земля поглощает и трансформирует отрицательную энергию в положительную.
Убывающая Луна 24 мая — 5 июня 2024: ритуал с кристаллами
Цель: Освобождение от вредных привычек или токсических связей
Что нужно:
- Черный турмалин или обсидиан
- Белая свеча
- Листок бумаги и ручка
Ритуал:
- Выберите спокойное место, зажгите белую свечу.
- Напишите на бумаге привычку или связь, от которой хотите освободиться.
- Возьмите кристалл в руку, закройте глаза и представьте, как он впитывает все отрицательные энергии, связанные с этой привычкой или связью.
- Посидите несколько минут в медитации, сосредотачиваясь на увольнении. Скажите: "Я освобождаюсь от (название привычки или связи). Пусть этот кристалл заберет все отрицательные энергии."
- Потушите свечу, храните кристалл в безопасном месте или закопайте его в землю, символизируя освобождение.
Эти ритуалы помогут вам избавиться от негатива и подготовиться к новому циклу с чистой энергией.
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