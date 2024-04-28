Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: чем особенный этот период

С точки зрения эзотерики и астрологии, убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года считается периодом внутренней трансформации и очищения. Вот некоторые особенности этого периода:

Внутреннее развитие: убывающая Луна способствует углубленному самопознанию и внутреннему развитию. Это время для внутренней работы, рефлексии и обращения к собственным эмоциям и подсознательным процессам. Очистка и отпущение: во время убывающей Луны возникает возможность отпустить старое, что уже не служит вам, и освободить место для новой. Это может быть не только физическая очистка среды, но и эмоциональная и энергетическая очистка. Самоанализ и подготовка к новому: убывающая Луна способствует оценке прошлого цикла, определению своих целей и намерений на будущее. Это может быть время для планирования и подготовки к новому лунному циклу. Принятие и трансформация: под влиянием энергии убывающей Луны можно более глубоко ощутить необходимость принятия изменений и трансформации. Это может включать в себя изменения в своей жизни, пересмотр старых убеждений и принятие новых подходов. Усиление интуиции и духовного соединения: убывающая Луна может способствовать усилению связи с внутренним миром, повышению интуитивных способностей и развитию духовности.

По астрологическому мнению, влияние убывающей Луны может зависеть от конкретных позиций планет в вашем народном гороскопе и взаимодействия с вашим личным гороскопом. Однако в целом нисходящая Луна часто воспринимается как время внутреннего развития, очищения и подготовки к новому циклу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.