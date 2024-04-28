Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: что категорически запрещено делать

Убывающая Луна состоится в период 25 апреля – 7 мая 2024 года.

Запрещенное во время убывающей Луны может варьироваться в зависимости от индивидуальных убеждений и традиций. Однако некоторые общие советы по поводу того, что категорически не рекомендуется делать во время этого периода с точки зрения эзотерики, могут включать:

Начало важных дел или проектов: традиционно убывающая Луна считается временем завершения, а не начала. Поэтому лучше воздержаться от начала больших новых проектов или планов до начала нового лунного цикла. Спланированные оперативные вмешательства: это может включать медицинские операции или крупные физические мероприятия, такие как важные операции или процедуры, которые могут потребоваться для восстановления. Обратите внимание, что это не обязательно связано с энергиями Луны, но может быть связано с циклами тела и здоровья. Большие финансовые инвестиции: традиционно отложение крупных финансовых решений на время, когда Луна находится в упадке, может быть рассмотрена как разумный шаг. Такое решение может дать вам время для тщательного обдумывания и анализа. Неблагоприятные решения: воздерживайтесь от принятия важных решений во время убывающей Луны, поскольку энергия этого времени может влиять на вашу способность четко мыслить и производить благоразумные решения. Важные разрешения конфликтов: если вы находитесь в ситуации конфликта или несогласованности, может быть лучше отложить разрешение этой ситуации до периода, когда энергия Луны более поддерживаема для гармонии и согласия.

Это только общие советы, и каждый человек может иметь собственные убеждения и традиции относительно того, что лучше делать или воздерживаться от того, что нельзя делать во время убывающей Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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