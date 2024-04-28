Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Суеверия и приметы, связанные с убывающей Луной 25 апреля – 7 мая 2024 года, могут отличаться в разных культурах и традициях.

Но вот некоторые из них:

Не сажать растения: в некоторых культурах считается, что посадка растений в нисходящую Луну может привести к тому, что они не будут хорошо расти или даже погибнут. Так что лучше воздержаться от посадки растений в это время. Не начинать новые дела: считается, что нисходящая Луна – это время для окончания старых дел и проектов, а не для начала новых. Поэтому люди могут воздерживаться от начала новых дел или планов до прихода Новой Луны. Не обрезать волосы: существуют поверья, что обрезанные волосы в нисходящую Луну могут привести к тому, что они будут расти медленнее или приобретать ненужную плотность. Поэтому некоторые люди удерживаются от стрижки волос во время этого периода. Не выходить замуж или не жениться: в некоторых культурах верят, что свадьба, отбытая во время нисходящей Луны, может привести к несчастью или разводу. Поэтому молодым людям могут советовать воздержаться от женитьбы в это время. Не покупать новые вещи: некоторые люди считают, что покупка новых вещей в нисходящую Луну может принести несчастье или негативные последствия. Поэтому они воздерживаются от шопинга или покупки в это время.

Эти приметы и предрассудки имеют свои корни в верованиях и традициях разных культур и могут не иметь научного обоснования. Однако они могут отражать некоторые аспекты культурного наследия и верований.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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