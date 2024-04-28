Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: три ритуала очистки

Во время убывающей Луны 25 апреля – 7 мая 2024 года уместными будут ритуалы очищения, которые можно выполнить во время убывающей Луны:

Ритуал очистки с использованием соли: Приготовьте себе ванночку с теплой водой.

Добавьте несколько столовых ложек морской соли или кристаллов гималайской соли.

Войдите в ванную и погрузитесь в воду, воображая, что все отрицательные энергии покидают ваше тело.

Проведите в воде несколько минут, позволяя соли очистить ваше энергетическое поле.

После этого выйдите из ванной, услышьте легкость и свежесть вашего тела. Ритуал очистки с использованием кристаллов: Выберите кристаллы, которые ассоциируются с очисткой и защитой, например кварц, аметист или черный турмалин.

Положите эти кристаллы на окна или под открытым небом в течение ночи, чтобы их зарядили энергией Луны.

На следующее утро, во время убыли Луны, держите кристаллы в руках и визуализируйте, как они впитывают всю отрицательную энергию из вашего тела и среды.

После завершения визуализации услышьте, как ваше тело становится легче и светлее. Ритуал очистки с использованием ритуальных трав или медитации: Используйте ароматические ритуальные травы, такие как шалфей, лаванда или руты, для очищения вашего пространства.

Зажгите пучки из этих трав и пройдитесь им вокруг своего помещения, визуализируя, как оно очищается от отрицательной энергии, помня о противопожарной безопасности.

В качестве альтернативы можно провести медитацию на очистку: сядьте в удобном положении, закройте глаза, возьмите глубокий вдох и представьте, что вы вдыхаете свет и чистоту, а удаляете отрицательность и тяготение с каждым выдохом.

Эти ритуалы могут быть выполнены отдельно или в сочетании с другими методами очистки, чтобы создать мощный эффект очистки и восстановления энергии во время убывающей Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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