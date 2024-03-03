Убывающая Луна 25 февраля — 9 марта 2024 года: что не стоит делать

Есть несколько эзотерических запретов в этот период.

Убывающая Луна в эзотерике часто рассматривается как период, когда энергия направлена на внутреннее обновление и отдых. Это может быть время, когда необходимо сосредоточиться на собственных нуждах и поддержке собственного благополучия. Здесь приведены некоторые рекомендации относительно того, что можно избегать или делать во время нисходящей Луны с точки зрения эзотерики:

Начинать новые проекты: Лунная луна считается неблагоприятным временем для старта новых проектов или начала важных дел. Вместо этого этот период может быть использован для завершения и оценки предыдущих задач. Закладывать основы: В традиционных верованиях Лунная луна считается временем, когда любая работа над строительством или закладкой основ может не иметь стабильного фундамента. Поэтому этот период можно использовать для переосмысления и подготовки. Проводить важные события: Это не лучшее время для организации важных мероприятий или событий, потому что энергия может быть нестабильной и неблагоприятной для удачного хода событий. Начать важные переговоры: Лунная луна может привести к неуверенности и нестабильности, поэтому не рекомендуется начинать важные переговоры или соглашения в это время. Сохранять энергию: Лунная луна способствует отдыху и релаксации. Это может быть временем для собственного ухода, восстановления энергии и сосредоточения на внутреннем саморазвитии.

В общем, важно помнить, что эзотерические убеждения в большей степени индивидуальны, и каждый человек может выбирать, как учитывать этот период в своей жизни. Важно слушать собственные потребности и интуицию во время убывающая Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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