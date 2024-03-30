Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: что категорически не стоит делать в этот период

Хотя убывающая Луна часто воспринимается как время меньшей активности и отдыха, все же есть несколько полезных вещей, которые можно сделать во время этого периода:

Отдых и восстановление энергии: убывающая Луна может быть идеальным временем для отдыха и восстановления энергии. Возьмите себе дополнительное время для сна, расслабьтесь в спокойной обстановке и позвольте своему организму отдохнуть. Рефлексия и саморазвитие: используйте это время для внутренней рефлексии и самоанализа. Подумайте о своих целях, желаниях и амбициях, и определите, какие шаги вы можете предпринять, чтобы достичь их. Завершение незавершенных дел: используйте этот период для завершения незавершенных проектов или заданий, которые вы уже начали. Это может быть идеальное время для обработки задач, лежащих без внимания. Очистка и организация: проведите время, чтобы очистить свое пространство от ненужных вещей и организовать все вокруг вас. Погрузитесь в уборку и организацию, чтобы создать уютную и удобную атмосферу. Позаботьтесь о себе: укажите внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие. Занимайтесь упражнениями для сохранения здоровья, медитацией, йогой или любой другой деятельностью, помогающей вам чувствовать себя лучше. Творчество и самовыражение: используйте это время для развития своего творчества. Пишите, рисуйте, готовьте или совершайте любую другую деятельность, которая вдохновляет вас и помогает выразить себя.

Это лишь несколько идей того, что можно делать во время нисходящей Луны. Важно слушать свое тело и собственные потребности и, соответственно, приспосабливать ваши действия к ним.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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