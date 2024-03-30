Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: что не стоит делать в это время

Убывающая Луна во многих культурах считается временем, когда лучше воздержаться от начала новых дел и проектов, а также выполнения важных дел.

Вот несколько рекомендаций того, что не стоит делать во время убывающей Луны:

Начать новые проекты или планы: время убывающей Луны считается менее благоприятным для начала чего-то нового. Лучше отложить эти инициативы до наступления следующей фазы Луны. Планировать важные встречи или события: во время убывающей Луны энергия может быть менее активной или непредсказуемой, поэтому это может не быть лучшим временем для важных встреч или событий. Проводить важные операции или процедуры: если возможно, лучше воздержаться от проведения важных медицинских операций или других серьезных процедур во время убывающей Луны. Расчищать пространство или выбрасывать ненужные вещи: время убывающей Луны часто ассоциируется со снижением энергии и усталостью. Поэтому лучше воздержаться от больших работ по уборке или расчистке. Начинать строгие диеты или интенсивные тренировки: во время убывающей Луны организм может быть менее устойчив к стрессу, поэтому необходимо осторожно подходить к изменениям в питании или физической активности.

Эти советы базируются на традиционных убеждениях и культурных верованиях, и они могут не иметь научного обоснования. Со всем тем многие люди придерживаются этих рекомендаций как символический способ управления своим временем и энергией.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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