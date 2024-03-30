Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Во многих культурах убывающую Луну связывают с разными предрассудками и приметами. Вот несколько из них:

Не выносить мусор или выбрасывать ненужные вещи: Считается, что если вы выносите мусор или выбрасываете ненужные вещи во время нисходящей Луны, это может принести негативные последствия или потерять что-либо важное. Не заводить новые дела или проекты: время нисходящей Луны считается неблагоприятным для начала чего-то нового. Люди могут воздерживаться от начала новых дел или проектов до прихода новой Луны. Удержание от важных решений или покупок: считается, что принятие важных решений или совершение крупных покупок во время нисходящей Луны может привести к неудаче или отрицательным последствиям. Важные ритуалы и магические практики: некоторые люди используют время нисходящей Луны для проведения ритуалов, магических практик или волшебств с целью очищения, защиты или привлечения положительной энергии. Поведение домашних животных: некоторые верования связаны с поведением домашних животных во время нисходящей Луны. Например, если ваша собака или кот начинает вести себя необычно, это может быть признаком чего-то отрицательного. Важные знаки в природе: некоторые приметы связаны с изменениями в природе во время нисходящей Луны, такими как отрицательные погодные условия, изменения в росте растений или активность животных.

Эти приметы и предрассудки могут варьироваться в зависимости от культурных и религиозных традиций, и они не имеют научного обоснования. Со всем тем они отражают верования и обычаи многих людей и могут иметь символическое значение в их жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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