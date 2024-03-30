Убывающая Луна 26 марта – 7 апреля 2024 года: три мощных эзотерических обряда

Убывающая Луна — хорошее время для ритуалов и обрядов.

В эзотерических практиках Убывающая Луна часто рассматривается как время для внутреннего развития, очищения и подготовки к новому циклу.

Вот три мощных эзотерических обряда, которые можно провести во время нисходящей Луны:

Ритуал очистки и освобождения от отрицательной энергии: Начните, сядьте в удобном положении и сконцентрируйтесь на своем дыхании.

Возьмите в руки свечу или кристалл, который вам способствует, и почувствуйте его энергию.

Возьмите бумагу и ручку и напишите все, что хотите избавиться, чувствуете или хотите отпустить.

После этого сожгите или разорвите эту бумагу, отдав ее отрицательной энергии и позволяя себе отпустить ее.

Пропойте мантру или аффирмацию, которая вас поддержит в процессе очистки. Медитация на внутреннюю трансформацию: Сядьте в удобном положении и закройте глаза.

Сфокусируйтесь на своем дыхании и визуализируйте внутреннее ядро света.

Почувствуйте, как этот свет проникает в каждую клетку вашего тела, очищая и трансформируя ее.

Во время медитации визуализируйте себя как новую, улучшенную версию, готовую к новому началу. Создание амулета или талисмана для защиты и поддержки: Выберите кристалл или предмет, который лично ассоциируется с защитой и поддержкой.

Очистите его от отрицательной энергии с помощью свечи, копчения или святой воды.

Запишите свои намерения на бумаге и положите этот предмет на него, визуализируя, как он заполняется вашими положительными намерениями.

Носите этот амулет или талисман при себе во время нисходящей Луны для поддержки и защиты.

Эти ритуалы могут быть полезны для вас во время убывающей Луны, однако помните, что важно соблюдать собственные верования и интуицию в процессе проведения этих обрядов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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