Убывающая Луна 30 сентября — 13 октября 2023 года: что следует и запрещено делать в этот период

Нисходящая Луна – это время, когда Луна на небе видно меньше, чем обычно.

Этот период может быть благоприятным для различных видов духовной практики, самопознания и очищения. Вот несколько советов, что можно сделать во время нисходящей Луны:

Медитация и саморазвитие: используйте этот период для сосредоточения в своем внутреннем мире. Медитация, йога или другие практики саморазвития могут помочь вам обрести гармонию и покой. Рядом с природой: попытайтесь провести больше времени на свежем воздухе и в природе. Прогулки по лесу, пикники или просто наблюдение за природными явлениями могут помочь вам почувствовать связь с природой и обрести внутреннее спокойствие. Очистка и отдых: попытайтесь провести тщательное очищение своего дома и тела. Выбросьте лишние вещи, несущие отрицательную энергию. Посвяти время для отдыха и восстановления сил. Практика света: освещайте свое жилое пространство естественным светом во время дня и используйте приятное, теплое освещение вечером. Это может создать уютную и расслабляющую атмосферу дома. Сообщество и взаимопомощь: проводите время с близкими друзьями и семьей. Поддержка сообщества может быть особенно полезна во время нисходящей Луны. Письменный ежедневник: ведение ежедневника или журнала может помочь вам выразить свои мысли, чувства и намерения во время этого периода. Записывайте свои наблюдения и размышления. Ответственность за собственное эмоциональное положение: помните, что ваше эмоциональное и психическое благополучие зависит от вас. Упражняйте положительное мышление и принимайте ответственность за собственные действия и реакции.

Важно следить за своим внутренним состоянием и заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Каждый человек может найти собственный способ использования нисходящей Луны для улучшения своей жизни и духовного развития.

Нисходящая Луна иногда воспринимается как время, когда энергия Луны слабеет, и верится, что определенные действия или ритуалы могут быть менее успешными или даже негативно влиять на вас. Однако это верование не имеет научного обоснования, и влияние нисходящей Луны на людей более субъективно. Таким образом, запреты и ограничения в этот период могут варьироваться от лица к лицу. Здесь приведено несколько общих советов:

Не начинать важные дела или проекты: согласно верованиям, этот период может быть менее благоприятным для начала новых дел или проектов. Если у вас есть важные решения или инициативы, возможно лучше отложить их на другое время. Воздержаться от важных покупок: также верится, что в этот период не стоит делать большие или важные покупки, поскольку может быть меньше удачи по финансовым делам. Берегите эмоции и отношения: учитывая уменьшение энергии, важно быть особенно осторожными в собственных эмоциях и отношениях с другими людьми. Избегайте конфликтов и попытайтесь поддерживать спокойное состояние души. Запасайтесь положительными мыслями и эмоциями: вы можете использовать этот период для внутреннего размышления, решения проблем и усугубления своей положительной энергии. Заботьтесь о своем здоровье: сохраняйте свое физическое и психическое здоровье. Занимайтесь здоровыми повадками, включая правильное питание, физическую активность и нормальный сон.

Важно помнить, что нисходящая Луна – это лишь эзотерическое верование, и его влияние на вашу жизнь определяется вами самими. Если вы верите в эти традиции, отвечайте на них в соответствии со своими убеждениями и потребностями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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