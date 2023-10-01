Убывающая Луна 30 сентября — 13 октября 2023: суеверия и приметы

Суеверия и приметы в отношении нисходящей Луны, равно как и верование в ее влияние на жизнь, субъективны и не имеют научного обоснования.

Они часто основываются на традициях, фольклоре и верованиях, и играют роль в культурном наследии разных народов. Вот несколько примеров предрассудков и примет, связанных с нисходящей Луной:

Не начинайте новых дел : Некоторые верования утверждают, что нисходящая Луна не является благоприятным временем для начала новых дел, проектов или предприятий. Предотвращайте важные решения : Другие могут подсказывать избегание важных решений и контрактов во время нисходящей Луны, поскольку верят, что они могут привести к негативным последствиям. Не сеять растения : В некоторых сельских районах могут считать, что сеяние растений во время Областной Луны не приведет к хорошему урожаю. Беречь свое здоровье : Суеверия могут советовать избегать медицинских процедур или хирургических операций во время нисходящей Луны. Выбор даты свадьбы : Некоторые люди могут избегать свадьбы во время этого периода, считая ее менее удачным для начала семейной жизни.

Важно понимать, что эти приметы и предрассудки не обладают объективным обоснованием и не влияют на события в реальной жизни. Они базируются на верованиях и традициях и могут варьировать от культуры к культуре и от личности к личности. Важно оставаться благоразумным и не ограничивать себя чрезмерными ограничениями на основе таких примет и предрассудков.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.