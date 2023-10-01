Убывающая Луна 30 сентября — 13 октября 2023: три сильных эзотерических ритуалов

Обратите внимание, что эзотерические ритуалы не имеют научной основы и часто основываются на верованиях и общественных конвенциях.

Если вам интересны такие ритуалы, будьте осторожны и не забывайте о личной безопасности и благополучии.

Ритуал Луны: вы можете провести этот ритуал ночью, когда Луна полностью видна на небе. Он направлен на выражение положительных намерений и достижение целей. Вот шаги, которые вы можете следовать: Зайдите на открытый участок, где вы можете четко видеть Луну.

Садитесь или стойте удобно и сосредоточьтесь на своих намерениях.

Возьмите бумагу и ручку и напишите свои намерения четко и кратко. Отдайте им положительную и эмоциональную силу.

Передайте свои намерения Луне, изображая себе, что они уже исполнены. Вы можете произносить их вслух или просто представлять это в своем уме.

Поблагодарите Луну за поддержку и верьте, что ваши намерения претворятся в жизнь. Ритуал поиска внутреннего покоя: этот ритуал может помочь вам обрести внутреннее спокойствие и гармонию в этот период. Он может быть проведен в любой день во время нисходящей Луны. Войдите в спокойное и комфортное место дома или на природе.

Зажгите свечу и разместите ее перед собой.

Закройте глаза и глубоко вдохните, сосредоточившись на своем дыхании.

Представьте, что вы оставляете за собой все негативные эмоции и стресс.

Откройте глаза и посмотрите на пламя свечи, думая о внутреннем покое и гармонии.

Завершите ритуал словами благодарности и намерением сохранить это спокойное состояние. Ритуал прощения и освобождения: этот ритуал может быть полезен для очищения души в течение нисходящей Луны. Он направлен на прослеживание и освобождение от образов, мешающих вашему развитию. Садитесь в тихое место, где вас не будет мешать.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании.

Представьте себе личность или ситуацию, с которой вы хотите примириться или о которой вы хотите отпустить.

Выразите свои чувства и эмоции, связанные с этим лицом или ситуацией. Скажите все слова о прощении или освобождении, которые придут вам в голову.

Медленно вдыхайте и выдыхайте, воображая, как отрицательные эмоции покидают вас вместе с каждым выдохом.

После завершения ритуала, поблагодарите себя и всю окружающую.

Всегда помните, что эти ритуалы основываются на верованиях и субъективных переживаниях, и они могут иметь разные эффекты на разных людей. Перед проведением любого эзотерического ритуала следует тщательно обдумать свои намерения и убедиться, что они отвечают вашим личным целям и ценностям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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