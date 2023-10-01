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Убывающая Луна 30 сентября — 13 октября 2023: три сильных эзотерических ритуалов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Время на прочтение
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Убывающая Луна 30 сентября — 13 октября 2023: три сильных эзотерических ритуалов

Во время нисходящей Луны хорошо выполнять разнообразные ритуалы / Фото: ТСН.ua

Обратите внимание, что эзотерические ритуалы не имеют научной основы и часто основываются на верованиях и общественных конвенциях.

Если вам интересны такие ритуалы, будьте осторожны и не забывайте о личной безопасности и благополучии.

  1. Ритуал Луны: вы можете провести этот ритуал ночью, когда Луна полностью видна на небе. Он направлен на выражение положительных намерений и достижение целей. Вот шаги, которые вы можете следовать:

    • Зайдите на открытый участок, где вы можете четко видеть Луну.
    • Садитесь или стойте удобно и сосредоточьтесь на своих намерениях.
    • Возьмите бумагу и ручку и напишите свои намерения четко и кратко. Отдайте им положительную и эмоциональную силу.
    • Передайте свои намерения Луне, изображая себе, что они уже исполнены. Вы можете произносить их вслух или просто представлять это в своем уме.
    • Поблагодарите Луну за поддержку и верьте, что ваши намерения претворятся в жизнь.

  2. Ритуал поиска внутреннего покоя: этот ритуал может помочь вам обрести внутреннее спокойствие и гармонию в этот период. Он может быть проведен в любой день во время нисходящей Луны.

    • Войдите в спокойное и комфортное место дома или на природе.
    • Зажгите свечу и разместите ее перед собой.
    • Закройте глаза и глубоко вдохните, сосредоточившись на своем дыхании.
    • Представьте, что вы оставляете за собой все негативные эмоции и стресс.
    • Откройте глаза и посмотрите на пламя свечи, думая о внутреннем покое и гармонии.
    • Завершите ритуал словами благодарности и намерением сохранить это спокойное состояние.

  3. Ритуал прощения и освобождения: этот ритуал может быть полезен для очищения души в течение нисходящей Луны. Он направлен на прослеживание и освобождение от образов, мешающих вашему развитию.

    • Садитесь в тихое место, где вас не будет мешать.
    • Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании.
    • Представьте себе личность или ситуацию, с которой вы хотите примириться или о которой вы хотите отпустить.
    • Выразите свои чувства и эмоции, связанные с этим лицом или ситуацией. Скажите все слова о прощении или освобождении, которые придут вам в голову.
    • Медленно вдыхайте и выдыхайте, воображая, как отрицательные эмоции покидают вас вместе с каждым выдохом.
    • После завершения ритуала, поблагодарите себя и всю окружающую.

Всегда помните, что эти ритуалы основываются на верованиях и субъективных переживаниях, и они могут иметь разные эффекты на разных людей. Перед проведением любого эзотерического ритуала следует тщательно обдумать свои намерения и убедиться, что они отвечают вашим личным целям и ценностям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Просмотры
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