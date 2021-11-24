Убывающая Луна: что можно и что категорически запрещено делать

Во время убывающей луны надо продолжать делать дела, можно сесть на диету или выполнить старые обещания.

Специалисты - астрологи и эзотерики — считают, что большинство действий и их реализация в жизни человека напрямую зависит от фазы Луны. Некоторые можно проводить только на растущую луну, а другие — на убывающую. Тем временем полнолуние издавна считается особенным магическим временем. В этом материале мы вам расскажем, что можно и что нельзя делать на убывающую луну.

Фазы Луны: что это такое

Фазы Луны — периодическое изменение вида освещенной Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода лунного месяца (около 29,5306 средних солнечных суток), как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца.

Растущая и убывающая Луна: что это

Когда Солнце и Луна располагаются на одной и той же стороне Земли, Луна находится в фазе новолуния, а её обращённая к Земле сторона не освещена Солнцем. По мере того как Луна "расте" (доля освещённой поверхности, видимой с Земли, увеличивается), она проходит через фазы новолуния, молодой луны, первой четверти, прибывающей луны и полнолуния.

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Затем, когда Луна "убывает", она проходит через фазы убывающей Луны, последней четверти, старой Луны и возвращается к фазе новолуния. Понятия "старая луна" и "новолуние" не взаимозаменяемы. "Старая луна" — это убывающий полумесяц (в конечном итоге становящийся не видимым невооруженным глазом) до времени, когда Луна выравнивается с Солнцем и начинает расти, и тогда же снова становится новой.

Убывающая Луна: мнение астрологов и эзотериков

Стадию убывающей Луны – от полнолуния до новолуния – эксперты называют фазой пассивного действия. Надо продолжать делать дела, можно сесть на диету или выполнить старые обещания. Народные приметы считают фазу убывания оптимальным моментом для очищения от негативной энергии. В это время следует выбросить мусор, ненужный хлам и старые вещи, избавиться от пыли.

Убывающая Луна: что нужно делать

Убраться в доме/офисе;

продолжать старые проекты, повременив с началом новых;

рассчитаться со старыми долгами;

заняться расхламлением;

выполнить старые обещания,

поработать над собой;

посетить психолога;

выбросить то, чем давно не пользуетесь;

разобрать старые фото и переписки;

убрать все неприятные диалоги из соцсетей;

разорвать ненужные связи;

отказаться на время от жирного, острого, соленого, фастфуда;

избавиться от неприятных воспоминаний;

путешествовать;

ухаживать ха телом;

навести порядок в цветах на подоконнике.

Убывающая Луна: что категорически запрещено

Брать кредиты;

просить деньги в долг;

делать крупные покупки.

Убывающая Луна: как сделать домашний алтарь

Во время убывающей Луны создайте дома специальный алтарь для светила, чтобы приветствовать изменения в своей жизни - можно просто положить на пол коврик с подушками, или поставить специальный столик. Положите на этот алтарь свечи синего, зеленого или фиолетового цветов, камни аметист, или аквамарин. Можно также использовать картины, на которых изображена Луна.

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