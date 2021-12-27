Убывающая Луна 2021: что разрешено и что категорически не нужно делать

Убывающая Луна 2021: что разрешено и что категорически не нужно делать

Нужно делать генеральные уборки при убывающей Луне

Период времени от полнолуния до новолуния называют убывающей Луной. Первая половина этого периода является самым благоприятным временем доделать неоконченные дела. Вторая же отводиться для анализа и глубокого осмысления всего содеянного ранее. В этот период нужно мириться и прощать, доделывать ранее запланированные дела.

Убывающая Луна: что это

Когда Луна "убывает", она проходит через фазы убывающей Луны, последней четверти, старой Луны и возвращается к фазе новолуния. Понятия "старая Луна" и "новолуние" не взаимозаменяемы. "Старая Луна" — это убывающий полумесяц (в конечном итоге становящийся не видимым невооруженным глазом) до времени, когда Луна выравнивается с Солнцем и начинает расти, и тогда же снова становится новой.

Убывающая Луна: астрология и эзотерика

Стадию убывающей Луны – от полнолуния до новолуния – эксперты называют фазой пассивного действия. Надо продолжать делать дела, можно сесть на диету или выполнить старые обещания. Народные приметы считают фазу убывания оптимальным моментом для очищения от негативной энергии. В это время следует выбросить мусор, ненужный хлам и старые вещи, избавиться от пыли.

Убывающая Луна: что нужно делать

избавить свою жизнь от того, что вам мешает жить, от лишнего, чужого, вредного;

делать генеральные уборки;

избавиться от старых вещей, мебели;

нужно очищать тело от шлаков.

Убывающая Луна: что категорически запрещено

говорить что-либо в гневе;

начинать новое дело или проект;

затевать ремонт;

совершать крупные и важные покупки.

Убывающая Луна: ритуал избавления от плохого

Нужно зажечь свечу, взять листок бумаги и выписать на него все те проблемы и неприятности, которые вы желаете устранить. Это могут быть разрушающие вас привычки, навязчивые состояния, дурные мысли, тревоги и волнения. Лист бумаги нужно сжечь, помня о пожарной безопасности.

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С пеплом можно поступить по-разному: либо смыть его в унитазе, либо унести подальше от своего дома. Его можно или закопать, или выбросить в реку.

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