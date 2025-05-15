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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Убывающая Луна от 13 мая до 26 мая 2025 года: что категорически запрещено делать

Во время убывающей Луны пора не накапливать, а освобождаться — от хаоса и лишних решений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Луна

Луна / © ТСН.ua

Убывающая Луна с 13 по 26 мая 2025 года — это время, когда Луна уменьшает свою светлость и влияние, а вместе с этим утихает и энергия действий, растет же потребность в интроспекции, очищении и завершении В эзотерической практике этот период — не для активных пространств.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически не рекомендуется делать в этот период:

  • Начать новые дела, бизнесы или отношения. Все, что начато во время убывающей Луны, имеет тенденцию угасать или быть непрочным.

  • Проводить магию на рост, умножение, притяжение. Она будет малоэффективной или даже повлечет обратный эффект.

  • Выполнять серьезные операции, хирургические вмешательства (если есть выбор). Организм медленнее восстанавливается, повышается риск осложнений.

  • Заниматься важной самопрезентацией, выступлениями или запускать рекламу. Энергия не поддерживает экспансию снаружи.

  • Переезжать, покупать жилье или заключать сделки на долгосрочную перспективу. Есть риск неудачных решений или потребности возвращаться в исходную точку.

  • Подвергаться импульсивным действиям. Они могут иметь затяжные последствия, которые будет трудно исправить после новолуния.

Нюансы периода:

  • Психика более восприимчива к эмоциям – это время внутренней тени, но и возможность с ней поработать.

  • Энергетический фон снижается, поэтому нужно снизить нагрузку, отказаться от лишнего.

  • Это период разумного очищения: как пространства, так и тела, мыслей, контактов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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