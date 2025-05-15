Убывающая Луна от 13 мая до 26 мая 2025 года: что категорически запрещено делать

Луна / © ТСН.ua

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Убывающая Луна с 13 по 26 мая 2025 года — это время, когда Луна уменьшает свою светлость и влияние, а вместе с этим утихает и энергия действий, растет же потребность в интроспекции, очищении и завершении В эзотерической практике этот период — не для активных пространств.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически не рекомендуется делать в этот период:

Начать новые дела, бизнесы или отношения. Все, что начато во время убывающей Луны, имеет тенденцию угасать или быть непрочным.

Проводить магию на рост, умножение, притяжение. Она будет малоэффективной или даже повлечет обратный эффект.

Выполнять серьезные операции, хирургические вмешательства (если есть выбор). Организм медленнее восстанавливается, повышается риск осложнений.

Заниматься важной самопрезентацией, выступлениями или запускать рекламу. Энергия не поддерживает экспансию снаружи.

Переезжать, покупать жилье или заключать сделки на долгосрочную перспективу. Есть риск неудачных решений или потребности возвращаться в исходную точку.

Подвергаться импульсивным действиям. Они могут иметь затяжные последствия, которые будет трудно исправить после новолуния.

Нюансы периода:

Психика более восприимчива к эмоциям – это время внутренней тени, но и возможность с ней поработать.

Энергетический фон снижается, поэтому нужно снизить нагрузку, отказаться от лишнего.

Это период разумного очищения: как пространства, так и тела, мыслей, контактов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.