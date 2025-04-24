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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Убывающая Луна от 14 до 27 апреля 2025 года: что категорически запрещено делать

Нисходящая Луна — прекрасное время, чтобы избавиться от чего-то.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Луна

Луна / © ТСН.ua

В период убывающей Луны с 14 по 27 апреля 2025 года энергия идет на убыль, влияющую на общий фон событий, физическое состояние и психоэмоциональное настроение. Это время идеально подходит для очищения, завершения и отпуска старого. Но есть и вещи, которые категорически не рекомендуется делать.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически запрещено делать в период убывающей Луны

  1. Начинать новые дела, проекты, бизнесыЭнергия не поддерживает рост – все новое может быстро погаснуть или дать слабый результат.

  2. Проводить важные переговоры или подписывать договоры

    Может не оправдать ожиданий, часто пересмотр условий или расторжения сделок в будущем.

  3. Делать операции (если не срочно)Организм слабее, медленнее восстанавливается, больше риск осложнений.

  4. Сажать растения, которые должны расти вверх (фрукты, цветы и т.д.)

    Рост будет медленным или деформированным.

  5. Переезжать или менять место работы

    Большая вероятность возвращения назад или разочарования.

Нюансы периода с 14 по 27 апреля 2025 г.

  • 14-18 апреля - эмоциональное высвобождение, можно сосредоточиться на прощении, завершении отношений, очищении пространства.

  • 19–22 апреля – идеальное время для детоксикации тела, разгрузочных дней, голодания.

  • 23–25 апреля – благоприятно для энергетических практик, медитаций на исцеление, практик благодарности.

  • 26-27 апреля - время полного отпуска и подготовки к новому циклу. Хорошо писать списки того, что хотите отпустить, и делать символические ритуалы очищения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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