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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Убывающая Луна от 14 до 27 апреля 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

Это период, когда Вселенная мягко подталкивает нас к тому, чтобы оставить позади все лишнее

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Луна

Луна / © ТСН.ua

В период убывающей Луны с 14 по 27 апреля 2025 года энергии постепенно идут на спад, что естественно настраивает нас на очистку, завершение и отпуск.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Общие особенности периода:

  • Энергетический спад — снижается активность, возможная усталость, желание уединения.

  • Усиление интуиции — легче прислушиваться к внутреннему голосу, проводить медитативные практики.

  • Хороший период для завершения — освобождение от старого, ненужного как в физическом, так и в эмоциональном плане.

  • Удачное время для очищения — как пространства, так и тела (детокс, пост, энергетическая очистка).

  • Снижение напряжения — время для прощения, внутреннего примирения, работы над образами.

Что следует сделать:

  • Проведите генеральную уборку, избавьтесь от вещей, которые больше не приносят пользы.

  • Зажгите ароматические палочки, шалфей или эфирные масла (например, цитронеллу для очистки пространства).

  • Проведите ритуал очищения энергии — с визуализацией света, который проходит сквозь вас и забирает все лишнее.

  • Запишите, что хотите отпустить — привычки, ситуации, болезненные воспоминания – и сожгите записанное (безопасно), поблагодарив опыт.

  • Завершите начатые дела, чтобы с молодым человеком войти "с чистого листа".

  • Хорошо работает очищение организма: травяные чаи, легкая пища, минимум токсинов (сахара, алкоголя, мяса).

  • Если планируете разгрузочные дни – самое время.

  • Медитации на отпуска.

  • Йога с акцентом на медленные, заземляющие позы.

  • Работа с аффирмациями об уходе: “Я отпускаю все, что больше не служит моему благу”.

Астрологические акценты:

  • 14 апреля — Луна в Скорпионе — сильная трансформационная энергия.

  • 20–21 апреля — Луна в Козероге — хорошо планировать освобождение от давящих обязательств.

  • 26 апреля — последний день перед новолунием, замечательный для ритуалов очищения и тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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