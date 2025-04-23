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Убывающая Луна от 14 до 27 апреля 2025 года: особенности периода и что стоит сделать
Это период, когда Вселенная мягко подталкивает нас к тому, чтобы оставить позади все лишнее
В период убывающей Луны с 14 по 27 апреля 2025 года энергии постепенно идут на спад, что естественно настраивает нас на очистку, завершение и отпуск.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Общие особенности периода:
Энергетический спад — снижается активность, возможная усталость, желание уединения.
Усиление интуиции — легче прислушиваться к внутреннему голосу, проводить медитативные практики.
Хороший период для завершения — освобождение от старого, ненужного как в физическом, так и в эмоциональном плане.
Удачное время для очищения — как пространства, так и тела (детокс, пост, энергетическая очистка).
Снижение напряжения — время для прощения, внутреннего примирения, работы над образами.
Что следует сделать:
Проведите генеральную уборку, избавьтесь от вещей, которые больше не приносят пользы.
Зажгите ароматические палочки, шалфей или эфирные масла (например, цитронеллу для очистки пространства).
Проведите ритуал очищения энергии — с визуализацией света, который проходит сквозь вас и забирает все лишнее.
Запишите, что хотите отпустить — привычки, ситуации, болезненные воспоминания – и сожгите записанное (безопасно), поблагодарив опыт.
Завершите начатые дела, чтобы с молодым человеком войти "с чистого листа".
Хорошо работает очищение организма: травяные чаи, легкая пища, минимум токсинов (сахара, алкоголя, мяса).
Если планируете разгрузочные дни – самое время.
Медитации на отпуска.
Йога с акцентом на медленные, заземляющие позы.
Работа с аффирмациями об уходе: “Я отпускаю все, что больше не служит моему благу”.
Астрологические акценты:
14 апреля — Луна в Скорпионе — сильная трансформационная энергия.
20–21 апреля — Луна в Козероге — хорошо планировать освобождение от давящих обязательств.
26 апреля — последний день перед новолунием, замечательный для ритуалов очищения и тишины.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.