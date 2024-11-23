Убывающая Луна от 16 до 30 ноября 2024 года: что категорически запрещено с точки зрения эзотерики

Период убывающей Луны – это время внутреннего погружения, анализа своих действий и отпущения всего, что устарело или больше не приносит пользы.

Период убывающей Луны, который продлится с 16 по 30 ноября 2024 года, характеризуется уменьшением энергии и направленностью на завершение дел, очистку и подготовку к новому циклу. В настоящее время есть определенные запреты с эзотерической точки зрения, которых желательно соблюдать:

1. Не начинайте новые проекты или долгосрочные дела

Энергия нисходящей Луны направлена на завершение, а не на начало. Начавшиеся в это время инициативы могут столкнуться с препятствиями или быстро потерять значение.

2. Избегайте больших финансовых затрат

Не рекомендуется делать крупные покупки, инвестировать или заключать важные сделки. Материальные издержки в этот период могут оказаться неудачными.

3. Не выполняйте обряды для привлечения

Ритуалы, направленные на привлечение чего-нибудь нового (деньг, любви, возможностей), будут малоэффективными. Лучше сосредоточиться на обрядах очищения, отпущения старика и освобождения от негатива.

4. Не конфликтуйте и избегайте выяснения отношений

Любые ссоры или попытки разрешить отношения могут привести к ухудшению ситуации. Лучше дождаться растущей Луны для конструктивных изменений.

5. Избегайте энергетических перегрузок

Во время нисходящей Луны не стоит брать на себя чрезмерный объем работы или ответственности. Это может привести к эмоциональному и физическому истощению.

6. Не начинайте новых отношений

Знакомства или романтические отношения, начатые в этот период, обычно не имеют длительного развития.

7. Не пренебрегайте очищением пространства и энергии

Загрязненное пространство или нерешенные эмоциональные вопросы могут усугубить негативные влияния. Регулярная очистка свечами, травами или специальными обрядовыми практиками необходима.

Что можно делать:

Завершать старые дела.

Очищайте дом, рабочее место и сознание.

Заниматься ритуалами избавление от токсических связей, привычек или страхов.

Следование этим рекомендациям поможет избежать лишних проблем и гармонично завершить лунный цикл.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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