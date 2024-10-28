Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: 10 психологических афирмаций

Убывающая Луна – это время для самоанализа и очищения, когда стоит обратить внимание на внутренние потребности и эмоции.
Убывающая Луна (18 — 31 октября 2024 года) — это период, когда энергия Луны уменьшается, что делает ее идеальной для завершения дел, очищения и освобождения от лишней. Психологически это время может быть использовано для внутреннего анализа, размышлений о достигнутом и работы над собой.
Особенности периода:
- Очистка: время, чтобы избавиться от старых привычек, мыслей или эмоций, которые больше не служат вам.
- Завершение дел: завершайте проекты, которые вы начали раньше. Это хорошее время для подведения итогов.
- Размышления: проводите время в саморефлексии, анализируя свои достижения и неудачи.
- Снижение активности: возможно, вы почувствуете потребность снизить темп жизни, отдохнуть или провести время в покое.
- Психологическая подготовка: используйте это время для подготовки к новому циклу, который придет с новым месяцем.
10 психологических аффирмаций для убывающей Луны:
- "Я отпускаю все, что больше не служит моему развитию."
- "Я позволяю себе завершить то, что начато."
- "Я учусь по каждому опыту и росту."
- "Я принимаю изменения и новые возможности, которые приходят в мою жизнь."
- "Я доверяю себе и своей интуиции в процессе очищения."
- "Я отпускаю страхи и сомнения, мешающие моему прогрессу."
- "Я выбираю покой и мир в своей жизни."
- "Я благодарен(а) за все уроки, которые получил(а) в этом цикле."
- "Я очищаю свой ум и тело от негатива."
- "Я готов(а) к новому началу, когда Луна снова вырастет."
Этот период может быть очень продуктивным для внутренней работы, и эти аффирмации могут помочь вам настроиться на положительный результат.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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