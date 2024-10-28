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Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: 10 психологических афирмаций

Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: 10 психологических афирмаций

Используйте этот период для создания пространства нового, позволяя себе сосредоточиться на своих желаниях и целях в будущем. / Фото: ТСН.ua

Убывающая Луна – это время для самоанализа и очищения, когда стоит обратить внимание на внутренние потребности и эмоции.

Убывающая Луна (18 — 31 октября 2024 года) — это период, когда энергия Луны уменьшается, что делает ее идеальной для завершения дел, очищения и освобождения от лишней. Психологически это время может быть использовано для внутреннего анализа, размышлений о достигнутом и работы над собой.

Особенности периода:

  1. Очистка: время, чтобы избавиться от старых привычек, мыслей или эмоций, которые больше не служат вам.
  2. Завершение дел: завершайте проекты, которые вы начали раньше. Это хорошее время для подведения итогов.
  3. Размышления: проводите время в саморефлексии, анализируя свои достижения и неудачи.
  4. Снижение активности: возможно, вы почувствуете потребность снизить темп жизни, отдохнуть или провести время в покое.
  5. Психологическая подготовка: используйте это время для подготовки к новому циклу, который придет с новым месяцем.

10 психологических аффирмаций для убывающей Луны:

  1. "Я отпускаю все, что больше не служит моему развитию."
  2. "Я позволяю себе завершить то, что начато."
  3. "Я учусь по каждому опыту и росту."
  4. "Я принимаю изменения и новые возможности, которые приходят в мою жизнь."
  5. "Я доверяю себе и своей интуиции в процессе очищения."
  6. "Я отпускаю страхи и сомнения, мешающие моему прогрессу."
  7. "Я выбираю покой и мир в своей жизни."
  8. "Я благодарен(а) за все уроки, которые получил(а) в этом цикле."
  9. "Я очищаю свой ум и тело от негатива."
  10. "Я готов(а) к новому началу, когда Луна снова вырастет."

Этот период может быть очень продуктивным для внутренней работы, и эти аффирмации могут помочь вам настроиться на положительный результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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