Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: 10 психологических афирмаций

Убывающая Луна – это время для самоанализа и очищения, когда стоит обратить внимание на внутренние потребности и эмоции.

Убывающая Луна (18 — 31 октября 2024 года) — это период, когда энергия Луны уменьшается, что делает ее идеальной для завершения дел, очищения и освобождения от лишней. Психологически это время может быть использовано для внутреннего анализа, размышлений о достигнутом и работы над собой.

Особенности периода:

Очистка: время, чтобы избавиться от старых привычек, мыслей или эмоций, которые больше не служат вам. Завершение дел: завершайте проекты, которые вы начали раньше. Это хорошее время для подведения итогов. Размышления: проводите время в саморефлексии, анализируя свои достижения и неудачи. Снижение активности: возможно, вы почувствуете потребность снизить темп жизни, отдохнуть или провести время в покое. Психологическая подготовка: используйте это время для подготовки к новому циклу, который придет с новым месяцем.

10 психологических аффирмаций для убывающей Луны:

"Я отпускаю все, что больше не служит моему развитию." "Я позволяю себе завершить то, что начато." "Я учусь по каждому опыту и росту." "Я принимаю изменения и новые возможности, которые приходят в мою жизнь." "Я доверяю себе и своей интуиции в процессе очищения." "Я отпускаю страхи и сомнения, мешающие моему прогрессу." "Я выбираю покой и мир в своей жизни." "Я благодарен(а) за все уроки, которые получил(а) в этом цикле." "Я очищаю свой ум и тело от негатива." "Я готов(а) к новому началу, когда Луна снова вырастет."

Этот период может быть очень продуктивным для внутренней работы, и эти аффирмации могут помочь вам настроиться на положительный результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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