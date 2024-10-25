Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Карты Таро подсказывают нам, как действовать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период нисходящей Луны от 18 до 31 октября 2024 года рассказывает, что Львам не стоит доверять своим страхам, а Скорпионам следует любить свое тело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период нисходящей Луны от 18 до 31 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Вы наполнены вдохновением и хорошими идеями. Насладитесь отношениями сегодня. На работе лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. Добивайтесь того, к чему стремитесь. В отношениях выбирайте достойный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Сила"

Контролируйте свои собственные действия, эмоции и состояние. На работе лучше понять, чего вы хотите дальше. В отношениях стремитесь к балансу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться. На работе следует улучшить свое моральное состояние, а в отношениях обретите спокойствие.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка мечей"

Не позволяйте страхам сдерживать вас. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. На работе будьте благодарны за все, чего вы добились.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Прощайте себя и учитесь на ошибках. На работе уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Вселенная очень щедра, поэтому с благодарностью принимайте его дары в отношениях. На работе наполните вашу жизнь возможностями и успехом и счастьем.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Любите свое тело и облик. В отношениях ухаживайте за второй половинкой. На работе задумайтесь о развитии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Верховная жрица"

Отпускайте прошлое и живите настоящим. Не осуждайте ни себя, ни других на работе. В отношениях действуйте активнее.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Будьте прекрасны – и изнутри, и снаружи. На работе достигайте результата. В отношениях добавьте страстного секса.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Относитесь к собственному телу с любовью и заботой. В отношениях вы достойны любви и уважения. На работе успокойте свой разум.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Иерофант"

Найдите баланс внутри себя. В отношениях ищите крепкую опору. На работе заключайте удачные договоры.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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