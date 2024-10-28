Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: три медитации отпускания призраков прошлого

Период убывающей Луны с 18 по 31 октября 2024 года – это особенное время, когда природная энергия направлена на завершение и внутреннюю очистку. В настоящее время наши эмоциональные и физические ресурсы постепенно восстанавливаются, поэтому важно позволить себе отдых и избегать чрезмерной активности. Эта фаза способствует более глубокому самоанализу и позволяет разобраться с теми эмоциональными аспектами, которые были отложены или не решены.

Отпускание старых образцов мышления, оскорблений, страхов или неудачных отношений проходит значительно легче именно в фазу нисходящей Луны. Природа словно подсказывает нам, что пора освободиться от всего, что больше не служит нашему благополучию, чтобы встретить новый цикл с чистым и ясным умом.

Период убывающей Луны идеально подходит для медитаций, которые помогут отпустить призраки прошлого и очистить разум от ненужных эмоциональных тяжестей. Вот три медитации для увольнения:

Медитация визуализации очищения: сядьте в удобном положении, закройте глаза и представьте, как белый свет окружает вас, наполняя каждую клетку вашего тела. Дышите медленно и глубоко, воображая, как этот свет вытесняет из вас все темные тени прошлого, обиды, отрицательные переживания. Ощутите, как свет постепенно очищает вас, оставляя покой и легкость. Медитация прощения: выберите место, где вас никто не побеспокоит, и сядьте, расслабившись. Закройте глаза и мысленно вообразите человека или ситуацию из прошлого, которую вы хотите отпустить. Представьте, что вы говорите этому человеку или ситуации слова прощения и благодарите за полученные уроки. Почувствуйте облегчение и позвольте освободиться от этих переживаний. Медитация с землей: станьте босиком на земле или представьте себя, стоя на земле, глубоко вдохните и почувствуйте связь с землей. Представьте, как все негативные эмоции и прошлые образы опускаются вниз, передаваясь поглощающей и нейтрализующей этот груз земле. С каждым выдохом чувствуйте, как становитесь легче и свободнее, а земля дарит вам силы для нового начала.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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