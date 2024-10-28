Убывающая Луна от 18 до 31 октября 2024 года: три ритуала, чтобы избавиться от прошлого

В фазу убывающей Луны полезно позволить себе отдых и эмоциональную разгрузку, чтобы завершить внутренние процессы и восстановить энергетический баланс.

Убывающая Луна, которая продлится с 18 по 31 октября 2024 года, является особым периодом в лунном цикле, когда энергия направлена на завершение, очистку и освобождение от всего, что больше не имеет значения. Это время, когда природа и наш внутренний мир настраиваются на подготовку к новому началу, избавляясь от лишнего балласта и старых эмоций. В этот период следует сосредоточиться на самоанализе, освободиться от накопленного негатива и завершить незаконченные дела. Убывающая Луна помогает подготовить почву для обновления, чтобы с легкостью встретить новый лунный цикл и открыться новым возможностям.

Период убывающей Луны идеально подходит для ритуалов, направленных на избавление от прошлого, очищение и эмоциональное освобождение. Вот три ритуала, которые помогут оставить ненужное сзади:

Ритуал сожжения ненужного: напишите на листе бумаги все отрицательные воспоминания, ситуации или эмоции, которые вы хотите отпустить. В безопасном месте осторожно подожгите этот лист, представляя, как весь негатив сгорает и превращается в пепел. Это символизирует освобождение от старика и позволяет создать место для нового. Ритуал солевой ванны для очистки энергии наполните ванну теплой водой и добавьте морскую соль, которая помогает убрать негатив и очистить энергетическое поле. Во время купания представьте, как вода смывает старые эмоции, страхи и тяжелые переживания. После ванны поблагодарите воду за очищение и смывание всего, что больше не служит вам. Ритуал освобождения от связей: сядьте в спокойном месте, закройте глаза и представьте себя, связанного нитями с людьми или ситуациями, от которых вы хотите освободиться. Представьте, как вы мягко отрезаете эти нити, ощущая легкость и свободу. Завершите ритуал словами благодарности за опыт и отпустите эти связи с миром в сердце.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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