Убывающая Луна в апреле 2023 года: что стоит сделать и что категорически запрещено

По таким верованиям, убывающая Луна – это время уменьшения света, когда Луна удаляется от Солнца и на небе она видна меньше.

Это время может рассматриваться как время для итогов, окончания проектов, очистки от ненужного и возобновления энергии. Это также может быть временем для внутреннего сосредоточения, медитации и размышления.

В некоторых эзотерических системах убывающая Луна ассоциируется с женским принципом, творчеством и интуицией. Поэтому это время может быть использовано для развития творческих навыков, работы с интуицией и содействия развитию женской энергии.

Кроме того, убывающая Луна может быть временем для закладки новых идей и проектов, которые могут расцветать на следующих фазах Луны, когда свет и энергия снова увеличиваются.

Убывающая Луна в апреле 2023 года: что стоит сделать

Вот несколько рекомендаций того, что можно делать во время нисходящей Луны с точки зрения эзотерики:

Медитируйте или занимайтесь йогой, это поможет вам сосредоточиться и ощутить свое внутреннее спокойствие. Проведите время с собой и окружающим миром, совершите прогулку в лесу, посетите природный парк или место со спокойной атмосферой. Начните делать планы, развивать новые идеи и планы. Смейтесь, делайте то, что радует вас и помогает релаксировать. Занимайтесь творчеством, которое помогает вам ощутить свою интуицию и вдохновение.

Обычно в эзотерических традициях нет жестких запретов или ограничений относительно того, что можно или нельзя делать во время убывающая Луна. Тем не менее это может быть временем для внутренней работы и очистки, поэтому некоторые люди предпочитают воздержаться от начала новых проектов и более активной деятельности.

Убывающая Луна в апреле 2023 года: от чего лучше воздержаться

Как уже было отмечено, не существует жестких запретов или ограничений относительно того, что можно или нельзя делать во время убывающей Луны с точки зрения эзотерики. Но некоторые традиции могут рекомендовать воздержаться от следующего:

Начало новых проектов или планов. Подписание важных сделок или контрактов. Проведение важных событий, таких как свадьба или важные встречи. Начало нового бизнеса. Принятие важных решений, особенно тех, которые могут оказать большое влияние на вашу жизнь.

Однако следует отметить, что эти ограничения не являются жесткими правилами и все зависит от личного выбора и убеждений человека.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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