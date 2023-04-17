Убывающая Луна в апреле 2023 года: что стоит сделать и что категорически запрещено

В эзотерических традициях и верованиях фазы Луны играют немаловажную роль.
По таким верованиям, убывающая Луна – это время уменьшения света, когда Луна удаляется от Солнца и на небе она видна меньше.
Это время может рассматриваться как время для итогов, окончания проектов, очистки от ненужного и возобновления энергии. Это также может быть временем для внутреннего сосредоточения, медитации и размышления.
В некоторых эзотерических системах убывающая Луна ассоциируется с женским принципом, творчеством и интуицией. Поэтому это время может быть использовано для развития творческих навыков, работы с интуицией и содействия развитию женской энергии.
Кроме того, убывающая Луна может быть временем для закладки новых идей и проектов, которые могут расцветать на следующих фазах Луны, когда свет и энергия снова увеличиваются.
Убывающая Луна в апреле 2023 года: что стоит сделать
Вот несколько рекомендаций того, что можно делать во время нисходящей Луны с точки зрения эзотерики:
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Медитируйте или занимайтесь йогой, это поможет вам сосредоточиться и ощутить свое внутреннее спокойствие.
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Проведите время с собой и окружающим миром, совершите прогулку в лесу, посетите природный парк или место со спокойной атмосферой.
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Начните делать планы, развивать новые идеи и планы.
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Смейтесь, делайте то, что радует вас и помогает релаксировать.
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Занимайтесь творчеством, которое помогает вам ощутить свою интуицию и вдохновение.
Обычно в эзотерических традициях нет жестких запретов или ограничений относительно того, что можно или нельзя делать во время убывающая Луна. Тем не менее это может быть временем для внутренней работы и очистки, поэтому некоторые люди предпочитают воздержаться от начала новых проектов и более активной деятельности.
Убывающая Луна в апреле 2023 года: от чего лучше воздержаться
Как уже было отмечено, не существует жестких запретов или ограничений относительно того, что можно или нельзя делать во время убывающей Луны с точки зрения эзотерики. Но некоторые традиции могут рекомендовать воздержаться от следующего:
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Начало новых проектов или планов.
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Подписание важных сделок или контрактов.
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Проведение важных событий, таких как свадьба или важные встречи.
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Начало нового бизнеса.
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Принятие важных решений, особенно тех, которые могут оказать большое влияние на вашу жизнь.
Однако следует отметить, что эти ограничения не являются жесткими правилами и все зависит от личного выбора и убеждений человека.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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