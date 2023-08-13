Убывающая Луна в августе 2023 года: интересные эзотерические ритуалы и обряды

Вот некоторые интересные ритуалы и практики с точки зрения эзотерики, которые можно выполнить во время убывающей Луны :

Медитация и Визуализация: Убывающая Луна может быть временем для глубокой медитации и визуализации. Садитесь в спокойном месте, закройте глаза, вдыхайте и выдыхайте равномерно и сосредоточьтесь на своем дыхании. После этого представьте, как вы поглощаете энергию нисходящей Луны, которая очищает вас и придает силу для новых начал. Ритуал Начала: Нисходящая Луна может быть прекрасным временем для установления новых намерений и целей. Напишите список того, чего вы хотите достичь в течение следующих месяцев, и во время нисходящей Луны проведите ритуал, во время которого вы читаете свои намерения вслух и отдаете их энергии нисходящей Луне. Очистка и Освобождение: Считается, что нисходящая Луна является временем для освобождения от негативных эмоций, практик и привычек. Вы можете написать на бумаге все, что вы хотите избавиться, а затем сжечь эту бумагу под влиянием нисходящей Луны, символизируя важную очистку. Магические Заклинания: Некоторые эзотерические практики используют Лун Луны для проведения магических заклинаний и ритуалов. Это может быть направлено на развитие интуиции, привлечения удачи или защиты от негативных воздействий. Соединение с Внутренней Силой: Убывающая луна можно использовать для более глубокого подключения к внутренней силе и интуиции. Произведите медитацию, во время которой вы обращаете свое внимание на свое внутреннее "я", слушая свои чувства и интуицию. Самопознание и рефлексия: Используйте нисходящую Луну для тщательного самопознания и рефлексии. Просмотрите свои достижения, вызовы и обучение из прошлого месяца, а также сделайте планы. Ритуалы Воды: Вода имеет большое значение во многих эзотерических традициях. Вы можете использовать это время для зарядки воды под влиянием Луны, которую затем можете использовать для ритуалов очистки или энергетической поддержки.

Важно понимать, что это лишь несколько примеров ритуалов, которые можно выполнить во время убывающая Луны. Каждый человек имеет свои собственные убеждения и подходы к эзотерической практике, поэтому важно выбирать те ритуалы, которые вам лично больше всего подходят.

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