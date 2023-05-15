Убывающая Луна в мае 2023 года: что можно делать и что категорически запрещено

Убывающая Луна является периодом в астрологии, когда Луна находится в последней фазе своего цикла перед началом нового лунного цикла.

Этот период способствует окончанию, отпуску и итогу. Вот несколько рекомендаций, что можно делать во время убывающей Луны:

Отпустить и освободиться: Лунная луна — время для отпуска старого, отказа от лишнего и расчистки пространства, как физического, так и эмоционального. Рассмотрите свою жизнь, избавьтесь от того, что вам больше не служит, и сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение. Саморефлексия и внутреннее наблюдение: Лунная луна является временем для саморефлексии, медитации и внутренней работы. Сосредоточьтесь на своих внутренних потребностях, проведите время с собой, изучайте свои эмоции и мысли. Это может быть период личного роста и внутреннего укрепления. Завершение проектов: нисходящая Луна подходит для завершения незавершенных проектов, последних достижений и окончания циклов. Уделите внимание завершению того, что вы начали, и подготовьтесь к новому циклу, который начнется со следующей Новой Луны. Отдых и восстановление. Используйте этот период для отдыха и восстановления. Обеспечьте своему организму достаточно времени для отдыха.

В эзотерической традиции также существует ряд рекомендаций по поводу того, что категорически не рекомендуется делать во время нисходящей Луны. Вот некоторые из них:

Не начинать новые проекты: Лунная луна считается временем для завершения и отпуска, поэтому лучше воздержаться от запуска новых проектов во время этого периода. Сосредоточьтесь на завершении и подведении итогов предыдущих проектов. Не делать важные покупки: Внимательно выберите время для покупки больших или важных вещей. Совершение покупок во время нисходящей Луны может привести к неблагоприятным результатам или неудовлетворительному качеству товара. Не начинать новейшие дела: Этот период не считается подходящим для начала новейших романтических либо деловых отношений. Сосредоточьтесь на самопознании, очищении и улучшении уже действующих связей. Избегать больших изменений: нисходящая Луна считается периодом пониженного энергетического уровня, поэтому рекомендуется воздержаться от больших жизненных изменений, таких как изменение места жительства или работы. Вместо этого используйте это время для внутреннего развития и готовности к будущим изменениям.

Следует заметить, что это лишь общие рекомендации, и влияние нисходящей Луны может варьироваться в зависимости от индивидуальных представлений и верований. Каждый человек может решать самостоятельно, какие действия ему совершать во время этого периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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