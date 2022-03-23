Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Фаза убывающей Луны – это хлопотный период.

В марте 2022 период убывающей Луны продлится с 19 и по 31 марта.

Убывающая Луна: почему она важна

Фаза убывания Луны очень важна. Эзотерики считают, что в этом лунной фазе ночное светил отдает накопленную ранее энергию. Поэтому собрали для вас советы об убывающей Луне в марте 2022.

В это время образ мышления немного меняется, а уровень энергии падает. Особенно эта фаза Луны влияет на Овнов, Львов и Стрельцов, - в них часто меняться настроение.

Убывающая Луна: эзотерика

Убывающая Луна – это период концентрации и рационального расхода энергии во время последней лунной фазы. Обычно в это время приносят свои плоды все начатые на растущей Луне дела. Эзотерики считают, что лучше в делах проявить максимальную концентрацию внимания, заняться монотонной работой, которая требует больших ресурсных затрат. Ведь во время убывающей Луны остается очень мало сил для продуктивной и эффективной деятельности.

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Убывающая Луна в марте 2022: что категорически нельзя делать

не говорить в гневе или "в сердцах";

не начинать новое дело;

не совершать крупных и важных покупок;

накручивать себе;

разжаться;

нервничать;

терять силы;

затевать ремонт.

Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать

повести генеральную уборку;

избавиться от пыли;

сортировать вещи;

раскладывать раскиданные предметы обихода по правильным местам;

выбросить ненужный хлам;

навести чистоту в семейном очаге;

избавиться от лишних калорий;

привести тело в тонус;

делать практики, связанные с освобождением, очищением;

сделать энергетическое очищение дома;

освободиться от негативных мыслей, эмоций, убеждений и установок.

Убывающая Луна в марте 2022: опасности периода и советы

Во время фазы убывающей Луны разного рода завистники и манипуляторы стараются втереться в доверие. Из-за этого не нужно терять бдительность. Также следует прислушиваться к своей интуиции.

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