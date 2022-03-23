Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Фаза убывающей Луны – это хлопотный период.
В марте 2022 период убывающей Луны продлится с 19 и по 31 марта.
Убывающая Луна: почему она важна
Фаза убывания Луны очень важна. Эзотерики считают, что в этом лунной фазе ночное светил отдает накопленную ранее энергию. Поэтому собрали для вас советы об убывающей Луне в марте 2022.
В это время образ мышления немного меняется, а уровень энергии падает. Особенно эта фаза Луны влияет на Овнов, Львов и Стрельцов, - в них часто меняться настроение.
Убывающая Луна: эзотерика
Убывающая Луна – это период концентрации и рационального расхода энергии во время последней лунной фазы. Обычно в это время приносят свои плоды все начатые на растущей Луне дела. Эзотерики считают, что лучше в делах проявить максимальную концентрацию внимания, заняться монотонной работой, которая требует больших ресурсных затрат. Ведь во время убывающей Луны остается очень мало сил для продуктивной и эффективной деятельности.
Убывающая Луна в марте 2022: что категорически нельзя делать
- не говорить в гневе или "в сердцах";
- не начинать новое дело;
- не совершать крупных и важных покупок;
- накручивать себе;
- разжаться;
- нервничать;
- терять силы;
- затевать ремонт.
Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать
- повести генеральную уборку;
- избавиться от пыли;
- сортировать вещи;
- раскладывать раскиданные предметы обихода по правильным местам;
- выбросить ненужный хлам;
- навести чистоту в семейном очаге;
- избавиться от лишних калорий;
- привести тело в тонус;
- делать практики, связанные с освобождением, очищением;
- сделать энергетическое очищение дома;
- освободиться от негативных мыслей, эмоций, убеждений и установок.
Убывающая Луна в марте 2022: опасности периода и советы
Во время фазы убывающей Луны разного рода завистники и манипуляторы стараются втереться в доверие. Из-за этого не нужно терять бдительность. Также следует прислушиваться к своей интуиции.
Читайте также:
- Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Лунный календарь на март 2022: когда полнолуние и новолуние
- Лунный календарь на март 2022: благоприятные и неблагоприятные дни
- Когда переводят часы на летнее время 2022 года: точное время и дата