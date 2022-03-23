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Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

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Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Фаза убывающей Луны – это хлопотный период.

В марте 2022 период убывающей Луны продлится с 19 и по 31 марта. 

Убывающая Луна: почему она важна

Фаза убывания Луны очень важна. Эзотерики считают, что в этом лунной фазе ночное светил отдает накопленную ранее энергию. Поэтому собрали для вас советы об убывающей Луне в марте 2022. 

В это время образ мышления немного меняется, а уровень энергии падает. Особенно эта фаза Луны влияет на Овнов, Львов и Стрельцов, - в них часто меняться настроение.

Убывающая Луна: эзотерика

Убывающая Луна – это период концентрации и рационального расхода энергии во время последней лунной фазы. Обычно в это время приносят свои плоды все начатые на растущей Луне дела. Эзотерики считают, что лучше в делах проявить максимальную концентрацию внимания, заняться монотонной работой, которая требует больших ресурсных затрат. Ведь во время убывающей Луны остается очень мало сил для продуктивной и эффективной деятельности.

Убывающая Луна в марте 2022: что категорически нельзя делать

  • не говорить в гневе или "в сердцах";
  • не начинать новое дело;
  • не совершать крупных и важных покупок;
  • накручивать себе;
  • разжаться;
  • нервничать;
  • терять силы;
  • затевать ремонт.

Убывающая Луна в марте 2022: что нужно делать 

  • повести генеральную уборку;
  • избавиться от пыли;
  • сортировать вещи;
  • раскладывать раскиданные предметы обихода по правильным местам;
  • выбросить ненужный хлам;
  • навести чистоту в семейном очаге;
  • избавиться от лишних калорий;
  • привести тело в тонус;
  • делать практики, связанные с освобождением, очищением;
  • сделать энергетическое очищение дома;
  • освободиться от негативных мыслей, эмоций, убеждений и установок.

Убывающая Луна в марте 2022: опасности периода и советы

Во время фазы убывающей Луны  разного рода завистники и манипуляторы стараются втереться в доверие. Из-за этого не нужно терять бдительность. Также следует прислушиваться к своей интуиции. 

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