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Убывающая Луна в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

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Убывающая Луна в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

В январе цикл убывающей Луны продлится к концу месяца. 

Смена фаз Луны всегда была окутана мистическим ореолом. Ведь в одни дни от Луны на ночном небе лишь оставалась тонкая полоска, в другие она нависала над Землей, а иногда и вовсе исчезала с небосклона. Сейчас известно, что сама по себе Луна не светится, а только отражает Солнце.

Убывающая Луна: что это 

Убывающая Луна - это время от полнолуния до новолуния, когда земляне видят уменьшающуюся часть освещенной стороны Луны. В январе 2022 года убывающая Луна продлится с 19 по 31 января.

Убывающая Луна: астрология и эзотерика

В период убывающей Луны происходит замедление и переосмысление. 

Эзотерики считают, что в такие дни не стоит приступать к кардинальным изменениям. Астрологи утверждают, что лучше посвятить время рефлексии. В дни убывающей Луны лучше всего избавиться от всего старого. Не нужно поддаваться тревожности, лучше отдохнуть и набраться сил.

Убывающая Луна январь 2022: что нельзя делать: 

  • брать кредиты или деньги в долг;
  • делать крупные покупки;
  • начинать новое дело. 

Убывающая Луна январь 2022: что нужно делать

  • провести анализ своих действий;
  • завершить дела, 
  • помириться с теми, кого вы обидели;
  • навести порядок в доме и в делах;
  • избавиться от старых вещей;
  • начинать диету;
  • делать очистительные процедуры;
  • посещать хирургов и стоматологов;
  • подводить итоги;
  • раздать все долги;
  • проводить реорганизации и инвентаризации;
  • посвятить время родным и близким.

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