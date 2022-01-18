Убывающая Луна в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

В январе цикл убывающей Луны продлится к концу месяца.
Смена фаз Луны всегда была окутана мистическим ореолом. Ведь в одни дни от Луны на ночном небе лишь оставалась тонкая полоска, в другие она нависала над Землей, а иногда и вовсе исчезала с небосклона. Сейчас известно, что сама по себе Луна не светится, а только отражает Солнце.
Убывающая Луна: что это
Убывающая Луна - это время от полнолуния до новолуния, когда земляне видят уменьшающуюся часть освещенной стороны Луны. В январе 2022 года убывающая Луна продлится с 19 по 31 января.
Убывающая Луна: астрология и эзотерика
В период убывающей Луны происходит замедление и переосмысление.
Эзотерики считают, что в такие дни не стоит приступать к кардинальным изменениям. Астрологи утверждают, что лучше посвятить время рефлексии. В дни убывающей Луны лучше всего избавиться от всего старого. Не нужно поддаваться тревожности, лучше отдохнуть и набраться сил.
Убывающая Луна январь 2022: что нельзя делать:
- брать кредиты или деньги в долг;
- делать крупные покупки;
- начинать новое дело.
Убывающая Луна январь 2022: что нужно делать
- провести анализ своих действий;
- завершить дела,
- помириться с теми, кого вы обидели;
- навести порядок в доме и в делах;
- избавиться от старых вещей;
- начинать диету;
- делать очистительные процедуры;
- посещать хирургов и стоматологов;
- подводить итоги;
- раздать все долги;
- проводить реорганизации и инвентаризации;
- посвятить время родным и близким.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено