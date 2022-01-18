Убывающая Луна в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Убывающая Луна в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

В январе цикл убывающей Луны продлится к концу месяца.

Смена фаз Луны всегда была окутана мистическим ореолом. Ведь в одни дни от Луны на ночном небе лишь оставалась тонкая полоска, в другие она нависала над Землей, а иногда и вовсе исчезала с небосклона. Сейчас известно, что сама по себе Луна не светится, а только отражает Солнце.

Убывающая Луна: что это

Убывающая Луна - это время от полнолуния до новолуния, когда земляне видят уменьшающуюся часть освещенной стороны Луны. В январе 2022 года убывающая Луна продлится с 19 по 31 января.

Убывающая Луна: астрология и эзотерика

В период убывающей Луны происходит замедление и переосмысление.

Эзотерики считают, что в такие дни не стоит приступать к кардинальным изменениям. Астрологи утверждают, что лучше посвятить время рефлексии. В дни убывающей Луны лучше всего избавиться от всего старого. Не нужно поддаваться тревожности, лучше отдохнуть и набраться сил.

Убывающая Луна январь 2022: что нельзя делать:

брать кредиты или деньги в долг;

делать крупные покупки;

начинать новое дело.

Убывающая Луна январь 2022: что нужно делать

провести анализ своих действий;

завершить дела,

помириться с теми, кого вы обидели;

навести порядок в доме и в делах;

избавиться от старых вещей;

начинать диету;

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делать очистительные процедуры;

посещать хирургов и стоматологов;

подводить итоги;

раздать все долги;

проводить реорганизации и инвентаризации;

посвятить время родным и близким.

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