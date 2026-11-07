Удача будет на их стороне: четыре знака китайского зодиака, которым повезет 7 ноября

Китайский гороскоп на 7 ноября / © AP

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В субботу, 7 ноября, четырём знакам китайского зодиака астрологи обещают приятные события и позитивные перемены. Для кого-то этот день станет поводом решить давнюю проблему, а кто-то наконец получит долгожданный ответ.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Согласно китайскому календарю, 7 ноября — День открытия Деревянного Петуха в год Огненной Лошади. В астрологии этот период считается благоприятным для новых начинаний, важных решений и воплощения планов.

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Этот день может оказаться особенно удачным для четырёх знаков китайского зодиака.

Собака

Представителям этого знака предстоит принять непростое решение, которое может повлиять на дальнейшее развитие событий. Хотя предсказать все последствия будет сложно, астрологи советуют в первую очередь учитывать собственные интересы.

Решительность поможет сдвинуть дела с мертвой точки. После того как выбор сделан, ситуация постепенно начнёт налаживаться, а проблемы, которые раньше казались запутанными, могут найти своё решение.

Свинья

Для Свиней 7 ноября может стать удачным днём для долгожданной покупки. В последнее время представители этого знака старались экономить и отказывались от лишних расходов.

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Впрочем, в субботу может представиться возможность приобрести желаемую вещь, не выходя за рамки запланированного бюджета. Несмотря на первоначальные сомнения, покупка доставит удовольствие и сделает повседневную жизнь более комфортной.

Тигр

Тиграм удастся решить проблему, связанную с планированием времени. Вероятно, речь идет о встрече с друзьями, которую долгое время не удавалось организовать из-за несовпадения графиков.

Благодаря настойчивости представители этого знака смогут согласовать планы и найти удобное для всех время. Астрологи прогнозируют, что усилия не будут напрасными, а день завершится приятным результатом.

Лошадь

Лошадей ждет новость, которую они давно надеялись услышать. Информация, которая поступит 7 ноября, поможет определиться с дальнейшими действиями и приступить к реализации задуманного.

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В последнее время представители этого знака, возможно, испытывали неопределенность из-за ожидания чужого решения. Однако в субботу ситуация должна проясниться. Полученный ответ позволит наконец двигаться вперёд и с большей уверенностью планировать оставшуюся часть ноября.

Напомним, астрологи предупредили, что 7 ноября 2026 года — день чистой и хрупкой энергии, которую астрологи называют хрустальной, — в это время запрещено любое зло во всех его проявлениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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