Удача будет на их стороне: три знака зодиака, которых 12 ноября ждут большие перемены

Гороскоп на 12 ноября / © Credits

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В четверг, 12 ноября 2026 года, для трёх знаков зодиака может начаться период позитивных перемен. По прогнозу астрологов, ретроградный Сатурн создаст благоприятные условия для новых возможностей, неожиданных встреч и важных решений. Главное — вовремя заметить свой шанс и не бояться им воспользоваться.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Овен

Для Овнов 12 ноября может стать днём, когда настойчивость наконец принесёт желаемые результаты. Влияние ретроградного Сатурна напомнит представителям этого знака о важности самодисциплины и последовательности в своих действиях.

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Даже небольшое вдохновение способно подтолкнуть Овнов к решительным шагам. Однако астрологи советуют не полагаться только на удачу. Чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, придётся приложить усилия, отказаться от привычных ограничений и решиться на перемены.

Близнецы

Звёзды обещают Близнецам неожиданную возможность, которая может существенно повлиять на их будущее. Несмотря на трудности, с которыми представителям этого знака приходилось сталкиваться ранее, у них вновь появится шанс изменить ситуацию к лучшему.

Ретроградный Сатурн может напомнить Близнецам о прошлых испытаниях, но в то же время поможет осознать собственные силы. Особенно внимательно стоит относиться к новым предложениям и обстоятельствам, которые будут складываться в течение дня. Согласно прогнозу, именно 12 ноября перед ними может открыться редкая перспектива, которую важно не упустить.

Стрельцы

Стрельцы могут даже не сразу понять, что судьба приготовила для них приятный сюрприз. На первый взгляд события четверга покажутся вполне обычными, однако впоследствии станет ясно, что за ними скрывается гораздо больше.

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Под влиянием ретроградного Сатурна представители этого знака смогут по-новому оценить обстоятельства и увидеть перспективы, которые раньше не замечали. Астрологи советуют не торопиться с выводами и внимательнее присмотреться к открывающимся возможностям. Природный оптимизм Стрельцов поможет им распознать шанс на обновление и воспользоваться им.

Напомним, астрологи предупредили, что 12 ноября 2026 года — день, когда каждому из нас придётся сделать добровольный и осознанный выбор между добром и злом.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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