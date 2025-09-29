Китайская астрология / © comefromchina.com

29 сентября 2025 года в китайской астрологии отмечают День стабильности под влиянием Металлического Быка. Этот понедельник принесет шесть знакам зодиака сочетание уверенности и новых возможностей.

Об этом сообщило издание YourTango.

Благоприятная энергия дня поможет реализовать планы, увидеть результаты длительных усилий и получить поддержку по важным делам.

Бык в этот день почувствует вознаграждение за настойчивость. Тщательная работа, которая раньше оставалась незамеченной, может дать ощутимый результат: от финансового подтверждения до позитивных новостей в профессиональной сфере.

Змея получит шанс пересмотреть свои представления о безопасности и заработке. В этот день могут открыться новые финансовые возможности благодаря поддержке партнеров или наблюдавших за развитием людей и готовых внести вклад в дальнейший рост.

Петух , знак луны, сможет воспользоваться особым положением. Удачным окажется заключение сделки, новая должность или поддержка в креативных проектах. Для этого знака именно тщательная подготовка встретит свое время и принесет результат.

Крыса может неожиданно получить прибыль благодаря своей сообразительности. Успех этого дня проявится из-за скорых выигрышей: от финансовых находок до новых идей, возникающих в общении с окружающими.

Свинья извлечет пользу от помощи со стороны. Это может быть возврат долга или поддержка от человека, который искренне стремится облегчить ваши заботы. День также благоприятен для просмотра собственной ценности и самооценки.

Лошадь, которая много работала в течение года, в этот понедельник сможет найти покой и почувствовать результат своих усилий. Именно в отдыхе и ведении дел появятся новые возможности для стабильности и дохода.

29 сентября станет днем, когда удача проявится в разных формах — от финансовых находок до поддержки окружающих. Для выбранных знаков это сочетание стабильности и приятных неожиданных результатов.

Напомним, октябрь 2025 года станет особенно благоприятным для знаков Рыбы, Рак и Дева. Это месяц, когда интуиция усиливается, отношения приобретают глубину, а внутренние ресурсы раскрываются особенно ярко.