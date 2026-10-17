Удача наконец-то вернётся: три знака зодиака, которым невероятно повезёт 18 октября

Гороскоп на 18 октября / © Credits

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18 октября может стать особенно удачным днём для трёх знаков зодиака. Согласно астрологическому прогнозу, Телец, Лев и Весы смогут использовать опыт прошлого, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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В этот день Луна в Козероге образует квадратуру с Солнцем в Весах. Этот транзит связывают с важными уроками, которые пришлось усвоить на собственных ошибках. Для трёх знаков зодиака полученный опыт может стать толчком к позитивным изменениям.

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Телец

Для Тельцов удача 18 октября станет не случайностью, а результатом предыдущих усилий. Представители этого знака уже извлекли уроки из своих ошибок и теперь смогут увидеть результаты решений, которые помогли им изменить жизнь к лучшему.

Астрологи советуют Тельцам не преуменьшать свои заслуги. То, что в этот день может показаться счастливым стечением обстоятельств, на самом деле станет результатом их действий и умения учиться на собственном опыте.

Лев

Львов ждёт ощущение, что препятствия наконец остались позади. 18 октября их планы начнут воплощаться в жизнь, а движение вперёд станет гораздо более уверенным.

Ошибки прошлого также сыграют свою роль. Львы уже поняли, что раньше что-то пошло не так, и не намерены повторять старые сценарии. Именно это поможет им направить силы на более перспективные возможности и почувствовать себя сильнее.

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Весы

Для Весов период, когда могло показаться, что удача отвернулась, подходит к концу. Однако прежде чем двигаться вперёд, им придётся ненадолго вернуться мыслями к неудачному опыту прошлого и сделать окончательные выводы.

Квадратура Луны в Козероге к Солнцу в Весах может подтолкнуть представителей этого знака к более позитивному мышлению. Извлеченные уроки помогут им изменить отношение к ситуации и с большей уверенностью смотреть в будущее.

Напомним, астрологи предупредили, что эти выходные, 17 и 18 октября, возможно, не самые простые, но очень интересные — они позволят отдохнуть и набраться сил для активной работы, которая ждет нас в начале следующей недели.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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