Удача настигнет их 25 сентября: три знака зодиака окажутся на волне везения

Гороскоп на 25 сентября / © Credits

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В пятницу, 25 сентября, для трёх знаков зодиака может начаться особенно благоприятный период. Согласно астрологическому прогнозу, ретроградный Хирон поможет им воспользоваться опытом прошлого, оставить позади старые ошибки и открыть путь к позитивным изменениям.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Речь идет о Близнецах, Раках и Козерогах. Именно представителям этих знаков астрологи предсказывают удачу и возможность наконец избавиться от того, что долгое время мешало двигаться вперёд.

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Близнецы

25 сентября Близнецам стоит оглянуться назад, но только для того, чтобы извлечь уроки. События прошлого могли показать им, какие их собственные решения приводили к нежелательным последствиям и какие ошибки больше не стоит повторять.

Полученный опыт поможет Близнецам выбрать новый путь. Они могут почувствовать, что наконец-то готовы оставить старые проблемы позади и увереннее двигаться к своим целям. Именно эта внутренняя готовность к переменам, согласно прогнозу, и откроет для них период удачи.

Рак

Для Раков наступает продуктивный период, когда обстоятельства могут складываться гораздо удачнее. Ретроградный Хирон, по словам астрологов, поможет им осознать, что не нужно цепляться за вещи, отношения или переживания, которые давно стали обузой.

Некоторые потери прошлого, возможно, были болезненными, но в то же время подарили Ракам ценный опыт. Теперь представителям этого знака советуют не возвращаться к прошлому, а освободить место для новых возможностей. Именно после этого удача может громко заявить о себе.

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Козерог

25 сентября Козерогам может принести ощущение, что они наконец получили подтверждение правильности выбранного пути. То, что раньше сдерживало их или заставляло сомневаться в собственных силах, постепенно утратит своё значение.

Представители этого знака стали более уверенными и лучше понимают, чего хотят достичь. Они также будут менее склонны позволять другим влиять на свои решения или препятствовать движению к цели. Астрологи называют этот период началом благоприятного этапа, возможности которого Козерогам важно не упустить.

Напомним, астрологи предупредили, что 25 сентября 2026 года — день, известный как время искушений, поддавшись которым, мы можем допустить множество досадных ошибок.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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