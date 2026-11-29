Китайский гороскоп / © pexels.com

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Китайский гороскоп на 29 ноября 2026 года обещает четырём знакам зодиака длительный успех и удачу. В это воскресенье они смогут увидеть результаты своих усилий, приблизиться к осуществлению мечты и убедиться в правильности ранее принятых решений.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Согласно китайской астрологии, это воскресенье пройдет под знаком Огненной Козы и считается Днём успеха. Сочетание энергии Огня, символизирующего мотивацию, и стойкости Козы будет способствовать реализации ранее запланированного. Больше всего повезет тем, кто уже приложил немало усилий для достижения своих целей.

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Лошадь

Для рождённых в год Лошади воскресенье станет возможностью преодолеть трудности, которые ранее мешали двигаться вперёд. Представители этого знака почувствуют уверенность в своих силах и готовность принять новый вызов.

Особую роль будут играть отношения с окружающими. Искренность, трудолюбие и преданность своему делу помогут Лошадям завоевать больше уважения, что станет для них важным показателем успеха.

Коза

Приближение конца года побудит Козлоров более серьёзно отнестись к осуществлению личных мечтаний, о которых они не спешат рассказывать другим.

Астрологи советуют представителям этого знака определить конкретные сроки реализации задуманного и выбрать для себя награду за достижение цели. Даже первый шаг в этом направлении может стать началом большого успеха.

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Свинья

Родившиеся в год Свиньи смогут убедиться, что одно из их предыдущих финансовых решений было правильным. Речь идет о покупке, которая оправдает затраченные на неё средства и доставит удовольствие.

Успех этого дня станет результатом не только недавних действий, но и ряда предыдущих взвешенных решений. Представители этого знака будут иметь повод гордиться своей изобретательностью.

Собака

29 ноября Собак может ожидать важное событие, связанное с их долгосрочными планами. В частности, речь идет о стремлении к будущему месту жительства или работы.

Приложенные ранее усилия помогут представителям этого знака почувствовать, что желанное будущее становится всё ближе. То, что до недавнего времени существовало лишь в планах, постепенно обретет реальные очертания.

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Напомним, астрологи предупредили, что 29 ноября 2026 года — день мощной и в то же время светлой энергии, которая поможет сдвинуть с мертвой точки даже самые сложные и трудоемкие дела.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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