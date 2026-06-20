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Удар по Харькову и атака на временно оккупированный Крым: главные новости ночи 20 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 июня 2026 года:
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Российский дрон "Молния" ударил по АЗС в Снегиревке: что известно Читать далее –>
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