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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
951
Время на прочтение
1 мин

Удар по Харькову и атака на временно оккупированный Крым: главные новости ночи 20 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ЧТОБ

ЧТОБ

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 июня 2026 года:

  • В Симферополе раздались взрывы и стрельба: Крым массированно атакуют дроны Читать дальше –>

  • Российский дрон "Молния" ударил по АЗС в Снегиревке: что известно Читать далее –>

  • В Крыму после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар на Таврической ТЭС: часть полуострова без света Читать далее –>

  • Россия ударила КАБами по Харькову: под завалами частного дома оказалась женщина Читать далее –>

  • В Харькове растет количество пострадавших после ушиба КАБом: среди травмированных — 6-летний ребенок Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
951
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