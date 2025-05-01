Угроза наступления из Беларуси летом: тревожный прогноз экстрасенса Завидовского

Россия и Беларусь часто проводят совместные военные учения. / © ТСН.ua

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Летом 2025 года на территории Беларуси будет проходить подготовка к совместным с Россией военным действиям, сопровождаемая активной пропагандой.

Такой прогноз сделал экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расклад на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, карты указывают на повышенную мужскую энергетику и проявление материнских чувств.

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«Возможно, какая-нибудь повышенная мобилизация, что-то такое. Женщина, мать с ребенком на руках. Возможно, пропаганда через детей будет вестись, в том числе», — сказал экстрасенс, рассматривая карты из цыганского бревна.

На картах Таро выпала шестерка жезлов, которую Завидовский охарактеризовал как карту уверенности, движения вперед, силы победы.

"Будут пробовать вести какие-то учения боевые, скорее всего, потому что здесь падает рядом этот Рыцарь мечей", - заметил он.

В то же время, по словам экстрасенса, карта 12 аркана указывает на задержку, а пятерка жезлов - на борьбу.

«Они еще не будут спешить наступать, скорее всего. Вот карта задержек. Но какие-то военные подготовки, как это было в 2021 году, будут происходить», — прогнозирует Завидовский.

Экстрасенс предполагает, что летом этого года на территории Беларуси будет проходить массовая подготовка к каким-то военным действиям.

«Возможно, в том числе и к наступательным каким-либо действиям в отношении Польши или стран Прибалтики. Это тоже не исключено», – предположил он.

Напомним, ранее победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасинкова сделала предсказание о новом наступлении России на Сумы.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.